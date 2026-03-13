Renault зробив новий тягач з двигуном Євро 3: для яких ринків випускатимуть Afrik

Запропонована класичному африканському ринку спеціальна модель дуже відрізняється від нинішніх вантажівок. Як видно з характеристики у релізі виробника , тут сама простота, без натяку на сучасні інновації, хоча дещо з нинішніх технологій є.

Потужністю та тривалістю роботи в екстремальних умовах цей магістральний тягач не поступається найкращим моделям. Це зрозуміло, оскільки він розроблений для гірничодобувної та енергетичної промисловості, де нормою є дуже велика вантажність.

Двигун спрощений, але потужний

В основі Renault Afrik вбачаються напрацювання з сімейства машини Renault K, що експлуатуються переважно у будівельній галузі Європи. Однак силове наповнення має суттєві відмінності.

В африканській версії передбачено 13-літровий двигун DXi із силовим потенціалом 460 к.с. та 2200 Нм крутного моменту. При всій повазі до екологів, розробники зазначають, що це не Євро-6, а Євро-3.

Силовий агрегат простий за конструкцією, з меншою кількістю компонентів та кращою стійкістю до низькоякісного пального. Він до нього взагалі не дуже вибагливий – що заллють, те і споживає, не втрачаючи характеристик. До того ж двигун позбавлений впорскування AdBlue.

У Renault Afrik система безпеки та допомоги водієві має сім позицій, чого достатньо не тільки в Африці, але й у Європі. Фото: Renault Trucks

Коробка-автомат для важких завдань

А ось для коробки передач виняток зробили. Тут силовий агрегат оснащений автоматизованою 12-ступеневою КПП OptiDriver у версії Xtrem з посиленою системою охолодження та потужним програмним забезпеченням. Для великих навантажень це дуже важливо.

Французи також додали ретардер і два задні мости з додатковими редукторами. Його передавальне число становить 3,76, що відразу натякає на роботу на високих обертах.

Амортизація проста, але не агресивна

Підвіска Renault Afrik має природну пружинну основу. Передня частина використовується на трилистих ресурсах з посиленими листами, а задня — на 11 листах. Це дозволяє забезпечити максимальне навантаження на задню вісь 32 тонни, а повна маса напівпричепа становитиме 100 тонн.

На всіх осях також встановлені барабанні гальма, а також вузькі, але високопрофільні шини 13R22.5, запозичені від будівельних вантажівок.

Ергономіка та безпека в пріоритеті

Кабіна водія має механічну підвіску, тобто без пневматичного підресорування. Салон зі спальником та плоским дахом.