Renault і Thales представили на Eurosatory 2026 новий мобільний командний центр 4 TROOP

Багато в чому до цієї розробки розробникам доводилося звертатися до досвіду українських фахівців і це допомогло створити результативний для оборонних місій автомобіль.



Про новинку в системі мобільних комплексів розповідають на своїх сторінках в мережі Thales та Renault.

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Командний пункт нового покоління

Новинка поєднує автомобільні технології Renault із цифровими та комунікаційними рішеннями Thales. Машина оснащена захищеними системами зв’язку, засобами тактичного підключення, інструментами координації підрозділів і підтримки прийняття рішень.

Завдяки інтеграції безпілотних літальних апаратів, сучасних сенсорів та рішень на основі штучного інтелекту, 4 TROOP покликаний підвищити обізнаність військ про обстановку, прискорити реагування та покращити ефективність виконання завдань.

Партнерство скріпили не тільки підписами на Угоді, але й рукопотисканням, що подекуди навіть сильніше за письмові автографи на документах. Фото: Renault

Керування безпілотними системами

Прототип має значні можливості обробки даних і здатний керувати та координувати роботу як БПЛА, так і безпілотних наземних платформ. Фактично машина виконує функції мобільного командного центру, який може адаптуватися до різних типів місій.

Бойова цифрова платформа Thales забезпечує оперативне управління, спостереження та обмін даними відповідно до військових стандартів зв’язку й кібербезпеки.

Гібридна платформа для різних завдань

Renault 4 TROOP побудований на повнопривідному шасі з гібридною силовою установкою, що поєднує великий запас ходу та знижений рівень помітності. Тут за основу взяли концепцію VCMR (Multi-Role Civil Vehicle).

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Машина може використовуватися для розвідки, координації військ, супроводу підрозділів, логістичної підтримки, охорони об’єктів і розгортання безпілотних систем.

Додатково реалізовано функцію Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє живити електрообладнання безпосередньо в польових умовах.

Інтерес до прототипа був пожвавлений, оскільки така адаптація цивільної машини під армійські потреби відповідає сьогоднішнім викликам. Фото: Puls Biznesu

Виробник дуже скупо вдається в опис автомобіля з гібридною трансмісією, не озвучено основні ТТХ, не вказано базову модель тощо. Ймовірно мова йде про позашляховик Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4, який Renault пропонує цивільному ринку. Renault

Той має 300-сильний двигун, доволі потужний акумулятор на 22 кВт-год та паспортний запас ходу на електричній тязі 105 км (WLTP). Не виключено що ці характеристики дісталися й 4 TROOP, але це тільки припущення.

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Розрахунок на швидке виробництво

У Renault і Thales наголошують, що поєднання промислових можливостей двох компаній дозволить швидко розгорнути серійне виробництво нових машин за оптимальною вартістю.

Водночас забезпечуватиметься сумісність із чинними системами управління військами та повна підтримка техніки протягом усього життєвого циклу.