Renault хоче пришвидшити розробку автомобілів: під скорочення можуть потрапити до 2400 інженерів

Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Скривджених не повинно бути.

Про "ротацію" й "структуризацію" з посилання на офіційні джерела в менеджменті Renault та серед провідних спеціалістів розповідає спеціалізований ресурс Voiture Malin.

Китайський підхід став новим орієнтиром

Renault визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей у межах програми Leap 100.

Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля.

Менше інженерів – більше програмного забезпечення

У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше й з меншими командами інженерів.

Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентоспроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року.

Профспілки сумніваються

Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Renault зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів.

У компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників та переведення їх на інші посади.

Галузь продовжує економити

Renault не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про скорочення 650 інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis.

Європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок