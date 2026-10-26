Renault офіційно представила в Україні новий кросовер Boreal: старт продажів відбудеться вже в листопаді

Як повідомляє офіційне представництво марки, старт продажів новинки запланований вже на кінець листопада 2026 року. Модель позиціонується як сучасний C-SUV, що має закрити потреби водіїв, які шукають універсальне та комфортне авто для міста й дальніх подорожей.

Простір для сім'ї та багажу

Для українського покупця габарити Boreal є дуже привабливими. При довжині 4556 мм, ширині 1842 мм та висоті 1707 мм кросовер пропонує один із найкращих показників простору на задньому ряду – запас для ніг становить 243 мм.

Це означає, що навіть високі пасажири не впиратимуться колінами у передні крісла. Багажник також не розчарує: 615 літрів у стандартному положенні вистачить для будь-яких сімейних закупівель чи поїздок на відпочинок, а якщо скласти спинки – отримаєте цілих 1853 літри корисного об'єму.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технології та комфорт за кермом

У салоні французькі інженери зробили головний акцент на цифровізації. Керує всім мультимедійна система openR link із 10,1-дюймовим сенсорним екраном, проте для базових функцій залишили фізичні кнопки. Це величезний плюс до безпеки, адже водієві не доведеться відривати погляд від дороги, щоб налаштувати клімат.

Додаткового затишку додають панорамний дах з електролюком, аудіосистема Arkamys із шістьма динаміками, контурна підсвітка на 48 кольорів та водійське крісло з електрорегулюваннями, пам'яттю і трьома програмами масажу.

Що під капотом та як він їде

Рухає цей чималий кросовер перевірений 1,3-літровий бензиновий турбомотор, який видає 150 кінських сил й 250 Нм крутного моменту. Працює він у парі з автоматичною коробкою передач EDC із подвійним зчепленням. Але найголовніша цифра для наших реалій – це кліренс.

Дорожній просвіт у 222 міліметри дозволить впевнено штурмувати міські бордюри, засніжені двори та розбиті ґрунтовки дорогою на дачу. За поведінку авто відповідає система Multi-Sense із п'ятьма режимами водіння, яка автоматично підлаштовує реакції машини під ваш стиль та дорожні умови. З огляду на багате оснащення, що також включає контроль сліпих зон, камери та автоматичне дальнє світло, Boreal має всі шанси стати серйозним гравцем у своєму класі.

Коли чекати в автосалонах

Офіційні дилери почнуть продавати Boreal вже наприкінці осені. Точні ціни та комплектації для нашого ринку оголосять ближче до старту продажів.