Автомобіль як квартира: Renault R-Space Lab показує майбутнє салонів

Renault представила концептуальний автомобіль R-Space Lab — експериментальну модель, створену для дослідження майбутнього автомобільного інтер’єру та користувацького досвіду.

Як повідомляє компанія, концепт є частиною роботи інноваційної лабораторії Futurama, де Renault розробляє технології для автомобілів наступного десятиліття.

Автомобіль як життєвий простір

R-Space Lab продовжує філософію Renault voitures à vivre — автомобілів, створених не лише для пересування, а й для комфортного життя всередині.

Салон концепту зроблений максимально світлим і трансформованим. Інтер’єр спроєктований так, щоб водій та пасажири могли легко змінювати конфігурацію простору залежно від потреб.

За словами Renault, цей концепт не є прямим передвісником серійної моделі, але він демонструє ключові принципи дизайну майбутніх автомобілів бренду.

Цифровий кокпіт нового покоління

Однією з головних особливостей концепту став великий панорамний дисплей openR panorama.

Він займає всю ширину передньої панелі та відображає інформацію про швидкість, роботу систем допомоги водієві та мультимедіа. Керування основними функціями відбувається через центральний сенсорний екран — за аналогією зі смартфоном.

Компактне кермо з технологією steer-by-wire покращує огляд дороги та підвищує комфорт керування.

Штучний інтелект і нові системи безпеки

Renault також тестує у концепті нові технології для підвищення безпеки.

Серед них — сенсорний алкоголь-детектор, який допомагає молодим водіям контролювати стан перед поїздкою.

Також автомобіль отримав систему штучного інтелекту, яка може виступати у ролі помічника водія. Вона здатна давати персоналізовані рекомендації, допомагати орієнтуватися в автомобілі або виконувати функції цифрового асистента.

Максимально трансформований салон

R-Space Lab має кузов типу one-box довжиною 4,5 метра та висотою 1,5 метра.

Салон зроблений максимально гнучким. Передні подушки безпеки інтегровані у сидіння, що дозволило звільнити місце на передній панелі.

Завдяки цьому з’явився багатофункціональний бардачок, який може використовуватись для зберігання планшета або сумки, а також трансформуватися у підставку для відпочинку.

Переднє пасажирське сидіння може відсуватися назад до другого ряду, що полегшує спілкування з пасажирами або взаємодію з дитиною у кріслі.

Три окремі сидіння ззаду

На другому ряду встановлено три однакових за шириною сидіння.

Вони мають регульовані спинки та можуть складатися або підніматися, що дозволяє змінювати конфігурацію салону.

Завдяки рівній підлозі сидіння можна пересунути вперед, звільнивши більше місця для багажу — наприклад, для велосипеда чи великого вантажу.

Світлий салон і панорамний дах

Ще однією особливістю концепту стала велика площа скління.

Лобове скло переходить у панорамний дах, а тонкі стійки кузова та безрамкові двері створюють відчуття відкритого і світлого простору.

Такий підхід робить салон візуально більшим і підсилює відчуття простору всередині автомобіля.