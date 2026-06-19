Renault привезе в Україну два нові кросовери: що відомо про Symbioz та Boreal

Офіційний імпортер Renault в Україні провів пресконференцію, на якій представив одразу кілька новинок для українського ринку. Головними прем’єрами стали два кросовери: компактний сімейний Renault Symbioz та більший Renault Boreal. Перший уже отримав українські ціни, тоді як для Boreal локальні комплектації та вартість мають оголосити ближче до старту продажів.

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Renault Symbioz вже має українські ціни

Renault Symbioz стане однією з найважливіших новинок марки в Україні. Це кросовер C-сегмента, який за розмірами займає місце між компактними міськими моделями та більшими сімейними SUV.

Довжина Symbioz становить 4413 мм. Автомобіль побудований на платформі CMF-B, знайомій за іншими сучасними моделями Renault. Зовні він виконаний у новому фірмовому стилі бренду: з гострими лініями кузова, виразною передньою частиною та характерними вертикальними світлодіодними елементами денних ходових вогнів.

В Україні Renault Symbioz пропонуватиметься у комплектаціях Evolution та Techno. Стартова рекомендована ціна становить 1 176 900 грн за версію Evolution з бензиновим mild hybrid 1.3 на 140 к.с. і автоматичною коробкою EDC. За умовами програми Renault Бонус така версія може коштувати від 1 076 900 грн.

Повний гібрид Symbioz E-Tech full hybrid 160 у комплектації Evolution оцінений від 1 356 900 грн, або від 1 256 900 грн за програмою Renault Бонус. Дорожча комплектація Techno коштує від 1 228 300 грн за mild hybrid і від 1 408 100 грн за full hybrid. Акційні ціни за програмою Renault Бонус для цих версій становлять відповідно від 1 128 300 грн та 1 308 100 грн.

Головна перевага Symbioz — практичність

Renault Symbioz робить ставку не лише на дизайн, а й на щоденну зручність. Одна з головних фішок моделі — задній диван, який можна зсувати вперед-назад на 16 сантиметрів. Завдяки цьому власник може обирати між більшим простором для пасажирів або більшим багажником.

У стандартному положенні об’єм багажного відсіку становить 492 літри. Якщо зсунути задній ряд вперед, простір зростає до 624 літрів. А зі складеними сидіннями другого ряду кросовер пропонує вже до 1582 літрів корисного об’єму.

Для сімейного автомобіля це дуже важлива риса. Symbioz має бути достатньо компактним для міста, але водночас залишатися зручним для поїздок на вихідні, далеких маршрутів і щоденного використання з дітьми, речами та багажем.

Салон із Google-сервісами

У салоні Renault Symbioz водія зустрічає сучасна цифрова архітектура. Центральне місце займає вертикальний 10,4-дюймовий екран мультимедійної системи OpenR Link.

Система працює на базі Android Automotive та має вбудовані сервіси Google. Це означає, що навігація, голосові функції та онлайн-сервіси інтегровані безпосередньо в автомобіль, а не лише дублюються зі смартфона.



Два гібриди для України

На українському ринку Symbioz буде доступний у двох технічних виконаннях. Базовим стане бензиновий 1,3-літровий турбомотор з технологією mild hybrid. Він розвиває 140 к.с. і працює в парі з роботизованою коробкою передач EDC.

Другий варіант — повний гібрид E-Tech full hybrid 160. Його силова установка поєднує 1,8-літровий бензиновий двигун, електромотори та невелику тягову батарею. Сумарна потужність системи становить 160 к.с.

За офіційними даними, бензиновий mild hybrid споживає 6,4 л пального на 100 км у комбінованому циклі. Повний гібрид економніший: для нього заявлено 4,7 л на 100 км.

Renault Boreal — більший SUV для міжнародних ринків

Другою важливою новинкою стане Renault Boreal. Це більший кросовер C-SUV, який Renault розробила не для класичного ринку Західної Європи, а для міжнародних напрямків: Латинської Америки, Туреччини, Близького Сходу, Африки, Середземноморського регіону та частини країн Східної Європи.

До речі що відомо про Renault Boreal

Фактично Boreal має стати для Renault глобальним сімейним SUV з акцентом на практичність, просторий салон і багате оснащення. Його довжина становить 4,56 метра, ширина — 1,84 метра, висота — 1,65 метра, а колісна база — 2,7 метра.

За габаритами Boreal помітно більший за Symbioz. Тому ці дві моделі не дублюють одна одну, а закривають різні потреби покупців. Symbioz орієнтований на тих, кому потрібен компактний і економний сімейний кросовер. Boreal — для тих, хто хоче більше простору, солідніший вигляд і формат ближче до старших SUV.

Що відомо про оснащення Boreal

Інтер’єр Renault Boreal виконаний у сучасному стилі марки. Перед водієм — цифрова панель приладів на 10 дюймів, поруч — центральний 10-дюймовий екран мультимедійної системи OpenR Link. Як і у Symbioz, система має вбудовані сервіси Google.

Залежно від ринку для Boreal заявлені бездротова зарядка смартфона, контурна підсвітка, двозонний клімат-контроль, аудіосистема Harman Kardon та розширений набір систем допомоги водієві. У топових версіях кросовер може отримати асистенти руху 2-го рівня.

Об’єм багажника становить 586 літрів. Якщо скласти спинки задніх сидінь, корисний простір зростає до 1770 літрів. Тобто Boreal явно орієнтований на роль повноцінного сімейного автомобіля для далеких поїздок.

Мотори Boreal залежать від ринку

Для різних країн Renault Boreal матиме різні силові установки. У Латинській Америці модель стартувала з бензиновим 1.3 TCe з турбонаддувом і коробкою EDC. У Туреччині та частині інших ринків Renault також готує гібридну версію E-Tech full hybrid 160.

Це важливо для України, адже саме турецький виробничий майданчик Renault у Бурсі має обслуговувати низку ринків Східної Європи. Тому українська специфікація Boreal може бути ближчою саме до турецької лінійки. Втім, остаточні комплектації, мотори та ціни для України імпортер оголосить окремо.

Що це означає для Renault в Україні