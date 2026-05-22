Житель Тернопільщини заплатив 431 тисячу гривень за Renault Trafic, але машину навіть не побачив

До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного із сіл області 1978 року народження. За словами потерпілого, він знайшов у Instagram оголошення про продаж Renault Trafic та зв’язався з продавцем.

Як повідомив відділ комунікації поліції області, під час листування невідома особа переконала чоловіка, що автомобіль реально існує та готовий до продажу. Після цього покупця попросили перерахувати кошти на банківські рахунки.

Гроші перерахував, авто не отримав

Потерпілий здійснив кілька платежів, сподіваючись отримати транспортний засіб. Загальна сума збитків склала 431 434 гривні.

Після переказу коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а автомобіль покупцю так і не передали.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах або із використанням електронно-обчислювальної техніки.

На фото мінівен виглядав класно, але реально його помацати не вдалося навіть за майже пів мільйона гривень. Фото: поліція Тернопільщини

Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції.

Як не стати жертвою шахраїв

У поліції нагадують: під час купівлі автомобіля через інтернет не варто перераховувати великі суми без особистої перевірки авто та документів.

Правоохоронці радять користуватися перевіреними майданчиками продажу, перевіряти продавця та уникати повної передоплати. Найбезпечніший варіант – укладати угоду лише під час особистої зустрічі та огляду автомобіля.