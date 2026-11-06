Renault випустила військового робота розміром з легковик: Forefront багато в чому повторює українську машину

Як повідомляється в офіційному пресрелізі Renault Group, нова розробка отримала чотири керовані колеса та два потужні електродвигуни.

Завдяки такій архітектурі машина демонструє феноменальну маневреність та здатність долати складне бездоріжжя практично безшумно.

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Це не тільки передова, але й зона охорони підприємств критичної інфораструктури. Фото: Renault

Запас ходу базової версії становить близько 400 кілометрів. Якщо ж місія вимагає більшої автономності, інженери передбачили можливість встановлення спеціального подовжувача ходу.

Від логістики до вогневої підтримки

Спектр застосування апарата вражає своєю універсальністю. Військові можуть використовувати його для підвезення боєприпасів, розвідки, евакуації поранених або навіть як мобільну точку вогневої підтримки та боротьби з ворожими дронами.

Окрім армійських завдань, розробники бачать великий потенціал машини у цивільному секторі. Йдеться про роботу рятувальників, ліквідацію наслідків катастроф та логістику на небезпечних промислових об'єктах.

У цьому проєкті кожен відповідав за свою стихію. Автовиробник Renault взяв на себе створення самої мобільної платформи, використавши перевірені вузли від серійних машин, що дозволить швидко та дешево налагодити масове виробництво.

В секторі будівництва, служб порятунку, в т.ч. евакуації поранених з зони техногенних аварій чи стихійного лиха такій машині завжди будуть раді. Фото: Renault

Своєю чергою, бельгійська компанія John Cockerill розробила системи дистанційного керування, тактичного зв'язку та інтеграції озброєння.

"Цей інноваційний проєкт поєднує наш досвід у швидкому та масовому виробництві надійних технологій з експертизою партнерів в оборонній промисловості, – пояснює генеральний директор Renault Group Франсуа Прово.

Вже найближчими тижнями концепт відправиться на полігони. Там його тестуватимуть представники французьких збройних сил, щоб надати розробникам реальний фідбек з полів.

Український контекст та перспективи

Нагадаємо, як ми вже писали раніше, за своїми габаритами Forefront наближається до звичайного легкового автомобіля. На оприлюднених рендерах розробники навіть натякали на можливість транспортування цього робота на зовнішній підвісці гелікоптера Airbus H225.

Потреба у таких важких наземних дронах зараз стрімко зростає, зокрема і в Україні. Наші військові вже активно застосовують подібну техніку для логістики та евакуації, проте поява масових і відносно недорогих платформ від світових автогігантів може суттєво змінити правила гри на полі бою.

Французький універсальний робот-концепт створено на основі українського бойового досвіду та технологій. Фото: Renault