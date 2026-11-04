Репліку легендарної Ferrari 330 P4 продали за шалені 600 тисяч доларів: у чому підступ

Як повідомляє платформа Cars & Bids, унікальний лот створили майстри з ательє Norwood Autocraft приблизно у 2005 році. Це шасі під номером 13 із лімітованої серії, яка налічує всього близько п'ятнадцяти подібних відтворень італійської класики.

В основі спорткара лежить міцна сталева трубчаста рама, на яку навісили виготовлений вручну алюмінієвий кузов. За сидіннями інженери розмістили 5,5-літровий двигун V12 від серійної Ferrari 456, який передає тягу на задню вісь через п’ятиступеневу механіку Porsche G50 із відкритою кулісою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технічні нюанси та проблеми з реєстрацією

Хоча автомобіль виглядає приголомшливо на 15-дюймових колесах Tecnomagnesio, продавець чесно вказав на низку недоліків. На кузові є подряпини та тріщини фарби, підвіска потребує серйозного налаштування, а з двигуна підтікає олива.

Крім того, передачі перемикаються занадто туго, що може бути наслідком незмащених втулок механізму. Але головний сюрприз для покупця полягає в тому, що машину продали лише за договором купівлі-продажу без повноцінного техпаспорта, тому легалізувати її для доріг загального користування у США буде тим ще квестом.

Осінній бум на ексклюзивні авто

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї осені на аукціонах з'явилося чимало цікавих лотів. Зокрема, з молотка пустили унікальний кіношний родстер Тоні Старка, який побудували на базі серійної Acura NSX спеціально для зйомок.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колекціонери також активно полюють на рідкісну класику. Наприклад, фінальний екземпляр ексклюзивного спідстера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss планують продати за фантастичні 6 мільйонів доларів.