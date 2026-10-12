Революція під крилом BMW та VW: у 2028 році електромобілі отримають мотор-колеса

За повідомленнями Auto Bild та інших профільних ЗМІ, наразі ім'я глобального бренду, який першим впровадить цю технологію, тримається у секреті, однак відомо, що паралельно німецька компанія активно розширює свою присутність на ринку Китаю.

Щоб довести життєздатність ідеї, інженери встановили першу пару приводів на тестовий Tesla Model 3. За словами співзасновника компанії Алекса Розена, вибір впав саме на цю марку задля нейтральності, щоб не приїжджати до Volkswagen на Renault.

Експериментальний електромобіль успішно подолав понад 2500 кілометрів, витримавши суворі зимові тести у Скандинавії та жорсткі заїзди по ямах. Двигуни розташовані безпосередньо біля задніх коліс, що дозволило зекономити близько 30 кілограмів ваги порівняно з оригінальним агрегатом Tesla.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мотор-колесо IW 2000 на тестовому Tesla Model 3. Фото: Роланд Вільдберг

У чому секрет подвійного ротора

Головна інновація полягає у конструкції з подвійним ротором, де електромагнітний статор обертає колесо через два кільця одночасно. Це забезпечує величезний крутний момент та дозволяє відмовитися від класичних коробок передач, валів і муфт, на яких зазвичай втрачається енергія.

Найпотужніша версія двигуна RM 1800 важить усього 35 кілограмів, але видає 160 кВт потужності та 1800 Нм крутного моменту. Для порівняння, базовий мотор у VW ID.3 важить близько 90 кілограмів при схожій віддачі.

Щоб зробити систему ще компактнішою, відомий постачальник Continental розробив спеціальні інтегровані барабанні гальма. Саме на заводах цієї компанії планують розгорнути масштабне серійне виробництво нових приводів.

Спеціальні гальма від Continental для мотор-колеса. Фото: Роланд Вільдберг

Підтримка автогігантів та перспективи

Проєкт вже отримав серйозну фінансову та технологічну підтримку від гігантів індустрії. Зокрема, Volkswagen інвестував у стартап 30 мільйонів євро, а інженери BMW після успішних стендових випробувань назвали розробку "двома електродвигунами в одному".

"Компанія не прив'язана до конкретних марок і готова продавати технологію будь-кому. Ми хочемо стати настільки сильним брендом, щоб виробники автомобілів спеціально вказували наявність нашого двигуна, – ділиться планами співзасновник компанії Алекс Розен.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що сама концепція мотор-колеса не є новою – подібний принцип використовував ще знаменитий Lohner Porsche 125 років тому. Однак лише зараз, завдяки сучасним літій-іонним батареям та цифровізації, цю ідею вдалося довести до масового автомобільного ринку, що в перспективі здешевить виробництво електромобілів щонайменше на тисячу євро за одиницю.