Rezvani перетворив Ford F-150 Raptor на броньований “монстр” за 285 тисяч доларів

Американська компанія Rezvani представила новий екстремальний пікап Fortress, побудований на базі Ford F-150 Raptor. Модель отримала агресивний дизайн, потужні двигуни та опціональний бронезахист військового рівня. Стартова ціна новинки становить 285 тис. доларів. Про це повідомляє topgir.com.ua.

Новий Rezvani Fortress позиціонують як “тактичний позашляховий пікап” для експлуатації в екстремальних умовах. Автомобіль отримав повністю перероблений кузов із масивним переднім бампером, розширеними колісними арками, додатковими LED-елементами освітлення та вираженим позашляховим стилем.

Здатний підкорювати бездоріжжя

Модель пропонують із колесами діаметром 17, 18 або 20 дюймів, а також позашляховими шинами розмірністю до 40 дюймів. Кліренс пікапа сягає 381 мм, що дозволяє впевнено пересуватись складним бездоріжжям.

Однією з головних особливостей Fortress став опціональний пакет Armored Package вартістю 85 тис. доларів. Він включає бронепанелі кузова, куленепробивне скло та додатковий захист днища від вибухів.

Також до комплексу захисту входять посилена підвіска, спеціальні шини Run-Flat, які дозволяють продовжувати рух після пошкодження, та захищений паливний бак.

Окрім бронювання, Rezvani пропонує пакет Security Package за 42 тис. доларів. До нього входять електрифіковані дверні ручки, система димової завіси, стробоскопи та розпилювач перцевого газу.

Що під капотом

Пікап доступний із двома силовими установками. Базова версія оснащується 3,5-літровим бензиновим V6 EcoBoost із подвійним турбонаддувом потужністю 450 к.с. Топова модифікація отримала 5,2-літровий компресорний V8, який розвиває 850 к.с. та 880 Нм крутного моменту.

Обидва двигуни працюють у парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою постійного повного приводу. Також автомобіль обладнали переднім диференціалом підвищеного тертя та блокуванням заднього диференціала.

Ціна, у яку все включено

Для прихильників автономних подорожей Rezvani підготувала пакет Off-Grid Package за 14,5 тис. доларів. До нього входять сонячні панелі, генератор, холодильник, резервуар із запасом води, супутниковий інтернет та система далекого зв’язку.

Виробництво Rezvani Fortress буде обмежене лише 100 екземплярами, що робить модель ще більш ексклюзивною серед преміальних позашляхових пікапів.