Рятують техніку та життя: військові показали в відео деякі технології антидронового прикриття доріг

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Сітчасті "коридори" антидронового захисту прикривають як військовий, так і цивільний транспорт з вантажами та пасажирами
Такі заходи дозволяють зберегти дороговартісну техніку та щоденно рятують життя наших захисників під час виконання бойових завдань.
Як повідомляє Міноборони, масштабні роботи виконують фахівці Держспецтрансслужби, які з початку 2026 року вже встигли закрити понад 1560 кілометрів прифронтових шляхів.
Наразі повністю завершено облаштування на 50 ділянках, а ще на 8 об'єктах процес активно триває.
Підрозділи щодоби облаштовують до 8,5 кілометра прифронтових доріг антидроновими сітками, що удвічі більше торішнього показника. Фото: ДССТ
Окрім зведення захисних екранів, інженери паралельно відновлюють саме дорожнє покриття. Лише за перший місяць осені вдалося відремонтувати понад 106 кілометрів автошляхів у зонах, наближених до бойових дій.
Комплексний підхід до логістики
Загалом з квітня поточного року, коли стартувала активна фаза відновлювальних робіт, дорожники провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 660 кілометрів трас. Це критично важливо для швидкого та безперебійного постачання всього необхідного на передову.
"Захист логістичних маршрутів посилює можливості підрозділів. Загалом із квітня минулого року силами Держспецтрансслужби було надійно прикрито понад 2000 кілометрів доріг, якими безпечніше рухається військовий транспорт, – зазначають у відомстві.