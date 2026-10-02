Рятують техніку та життя: військові показали в відео деякі технології антидронового прикриття доріг

Такі заходи дозволяють зберегти дороговартісну техніку та щоденно рятують життя наших захисників під час виконання бойових завдань.

Як повідомляє Міноборони, масштабні роботи виконують фахівці Держспецтрансслужби, які з початку 2026 року вже встигли закрити понад 1560 кілометрів прифронтових шляхів.

Наразі повністю завершено облаштування на 50 ділянках, а ще на 8 об'єктах процес активно триває.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Підрозділи щодоби облаштовують до 8,5 кілометра прифронтових доріг антидроновими сітками, що удвічі більше торішнього показника. Фото: ДССТ

Окрім зведення захисних екранів, інженери паралельно відновлюють саме дорожнє покриття. Лише за перший місяць осені вдалося відремонтувати понад 106 кілометрів автошляхів у зонах, наближених до бойових дій.

Комплексний підхід до логістики

Загалом з квітня поточного року, коли стартувала активна фаза відновлювальних робіт, дорожники провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 660 кілометрів трас. Це критично важливо для швидкого та безперебійного постачання всього необхідного на передову.