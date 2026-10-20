Рідкісна знахідка у Запоріжжі: 60-річний флагман Mitsubishi з унікальними дверима вражає деталями

Як повідомляє видання AC Garage News, цей представницький автомобіль свого часу був прямим конкурентом для таких гігантів, як Toyota Crown та Nissan Cedric. Модель дебютувала ще у 1964 році і стала справжнім проривом для японського автопрому.

Найцікавіша фішка раннього Mitsubishi Debonair – це його незвичні задні двері. Вони навішені на задні петлі та відчиняються проти напрямку руху, утворюючи разом із передніми величезний отвір для зручної посадки в салон.

Зовнішність седана розробляв Ганс Бретцнер, колишній стиліст американського концерну General Motors. Саме тому в лініях кузова чітко простежується вплив легендарного Lincoln Continental, що додає японському авто неабиякої солідності.

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Фото: Mitsubishi Debonair

Техніка та характеристики класики

Перша версія з індексом A30 мала доволі серйозні габарити: довжина складала 4670 мм, а колісна база – 2690 мм. Під капотом цього задньопривідного красеня ховався 2,0-літровий рядний шестициліндровий двигун KE64 на 105 кінських сил.

Такої потужності вистачало, щоб розігнати важкий седан до цілком адекватних на той час 155 км/год. Спочатку покупцям пропонували 4-ступеневу механіку, але згодом з'явився і 3-ступеневий автомат від Borg-Warner для любителів комфортної їзди.



Фото: Mitsubishi Debonair

Цікаво, що перше покоління протрималося на конвеєрі рекордні 22 роки – аж до 1986-го, причому дизайн кузова кардинально не змінювали. З часом лише оновлювали моторну гамму, додавши 2,0-літрову "шістку" та 2,6-літровий чотирициліндровий агрегат.