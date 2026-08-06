Рідкісний екземпляр Lamborghini Murcielago SV з механічною коробкою передач виставляють на аукціон

Як зазначає Carscoops, автомобіль є одним із лише п'яти збудованих суперкарів серії SV, які покинули завод із шестиступеневою механічною коробкою передач. Ба більше, за наявною інформацією, цей екземпляр є останнім зібраним авто цієї серії з МКПП, що робить його потенційно останнім Lamborghini з двигуном V12 та ручним перемиканням передач в історії бренду.

Унікальне оформлення екстер'єру та оздоблення салону

Суперкар відрізняється від усіх інших випущених машин єдиним у своєму роді кольором кузова Ad Personam Marrone Eklipsis. Контраст із глибоким коричневим відтінком створюють золотисті колісні диски.

Інтер'єр автомобіля також виконаний за індивідуальним замовленням: приладова панель, килимки, кермо та дверні карти обтягнуті шкірою Marrone Janus та алькантарою, а комфортні крісла від моделі LP 640 оббиті світлою шкірою Ad Personam Avorio Lilium зі контрастною прострочкою Grigio Phoenix.

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Оптимізована аеродинаміка

Під капотом Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV розміщено 6,5-літровий атмосферний двигун V12. На відміну від більшості машин серії SV, оснащених масивним антикрилом з вуглецевого волокна, цей екземпляр отримав зменшений спойлер. Це рішення дозволило покращити аеродинаміку та збільшити максимальну швидкість автомобіля з 336 км/год до 341 км/год.

Обмеження щодо імпорту

Цікаво те, що автомобіль зібраний за європейськими специфікаціями, а тому покупці зі США не зможуть легально імпортувати його на територію країни до 2035 року через федеральні норми щодо 25-річного віку транспортних засобів.