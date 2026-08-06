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Рідкісний екземпляр Lamborghini Murcielago SV з механічною коробкою передач виставляють на аукціон

Унікальний суперкар Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV 2010 року випуску готується до продажу на аукціоні RM Sotheby's. Модель претендує на статус найдорожчого Murcielago за всю історію марки завдяки рідкісному поєднанню специфікацій та технічних характеристик.
Унікальний Lamborghini Murcielago SV з механікою виставляють на аукціон

ФОТО: RM Sotheby's |

Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV

Данило Северенчук
logo6 серпня, 10:50
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Як зазначає Carscoops, автомобіль є одним із лише п'яти збудованих суперкарів серії SV, які покинули завод із шестиступеневою механічною коробкою передач. Ба більше, за наявною інформацією, цей екземпляр є останнім зібраним авто цієї серії з МКПП, що робить його потенційно останнім Lamborghini з двигуном V12 та ручним перемиканням передач в історії бренду.

Унікальне оформлення екстер'єру та оздоблення салону

Суперкар відрізняється від усіх інших випущених машин єдиним у своєму роді кольором кузова Ad Personam Marrone Eklipsis. Контраст із глибоким коричневим відтінком створюють золотисті колісні диски.

Інтер'єр автомобіля також виконаний за індивідуальним замовленням: приладова панель, килимки, кермо та дверні карти обтягнуті шкірою Marrone Janus та алькантарою, а комфортні крісла від моделі LP 640 оббиті світлою шкірою Ad Personam Avorio Lilium зі контрастною прострочкою Grigio Phoenix.

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Оптимізована аеродинаміка

Під капотом Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV розміщено 6,5-літровий атмосферний двигун V12. На відміну від більшості машин серії SV, оснащених масивним антикрилом з вуглецевого волокна, цей екземпляр отримав зменшений спойлер. Це рішення дозволило покращити аеродинаміку та збільшити максимальну швидкість автомобіля з 336 км/год до 341 км/год.

Обмеження щодо імпорту

Цікаво те, що автомобіль зібраний за європейськими специфікаціями, а тому покупці зі США не зможуть легально імпортувати його на територію країни до 2035 року через федеральні норми щодо 25-річного віку транспортних засобів.

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