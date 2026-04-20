Рідкісний спорткар Cheetah продали за 520 тисяч доларів: що це за автомобіль

Інженер Білл Томас, який мав значний досвід підготовки гоночних моделей для General Motors, заснував власну компанію з виробництва гоночних авто у 1960 році. За підтримки своїх колег з Chevrolet, він отримав доступ до ключових вузлів Corvette C2.

Разом із конструктором та гонщиком Доном Едмундсом вони розробили Cheetah (Гепард) – середньомоторний болід на трубчастому шасі з незалежною підвіскою, пише Carscoops. Амбітний проєкт зупинився через трагедію: пожежа в каліфорнійській майстерні повністю знищила виробничі потужності.

За різними оцінками, компанія встигла зібрати лише від 19 до 23 одиниць цієї моделі. Через такий малий тираж кожен вцілілий Cheetah сьогодні вважається одним із найбажаніших об'єктів для колекціонерів у всьому світі.

Технічні особливості та стан лота

Проданий екземпляр почали будувати наприкінці 1965 року. Його кузов виготовлений із надлегкого скловолокна та пофарбований у класичний червоний колір. Автомобіль укомплектований 15-дюймовими колесами із оригінальними шинами Firestone. Хоча першому власнику машину доставили без агрегатів, пізніше на неї встановили потужний 6,2-літровий двигун Chevrolet V8 (377 кубічних дюймів).

Силова установка працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Посадка водія безпосередньо над задньою віссю та екстремально короткий кузов роблять керування Cheetah справжнім викликом навіть для досвідчених пілотів. Попри складну долю проєкту, цей автомобіль довів свою цінність, перетворившись із недосконалої мрії інженера на дорогий колекційний актив.

Продаж Cheetah за суму, що перевищує пів мільйона доларів, підкреслює зростання інтересу до маловідомих, але значущих сторінок американської гоночної історії. Для нового власника цей автомобіль стане вигідною інвестицією в автомобільний раритет.