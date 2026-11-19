Як повідомляє видання TopGir, унікальну знахідку зафіксували автомобільні папараці просто під час руху київськими проспектами. "Цей автомобіль миттєво привертає увагу в потоці завдяки відсутності зайвого хрому та глибокому зеленому відтінку", – зазначають журналісти порталу.

Йдеться про спеціальну модифікацію легендарного купе, яка отримала фірмовий колір кузова Dark Highland Green та позбавлена традиційних логотипів із конем на решітці радіатора. Ця версія створювалася як данина поваги оригінальному автомобілю з фільму Детектив Буллітт 1968 року, де головну роль зіграв неперевершений Стів Макквін.

Інженери Ford постаралися максимально передати дух тієї епохи, додавши машині брутального характеру. Під капотом цього красеня ховається модернізований п'ятилітровий двигун V8, який видає солідні 480 кінських сил.

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Працює він у парі виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Це робить керування таким апаратом справжнім задоволенням для водіїв старої школи, які цінують повний контроль над машиною.

Колекційна цінність та ціна

Загалом з конвеєра зійшло лише 8146 екземплярів цієї генерації, тому зустріти таку машину в Європі – велика вдача. Кожен автомобіль має індивідуальну табличку з порядковим номером на передній панелі в салоні.

Скільки саме коштує такий екземпляр зараз в Україні, сказати важко, адже ціни на подібні моделі формуються індивідуально. Проте на західних аукціонах вартість доглянутого Bullitt часто значно перевищує прайс нових стандартних версій Mustang.