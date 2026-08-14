Rivian R2 2027 року вже розбили в США лише після 177 кілометрів пробігу: яка ціна на аукціоні

Rivian лише наприкінці травня відкрила конфігуратор R2 на своєму сайті, а через високий попит поставки для нових замовників заплановані аж до 2027 року. Водночас один із таких автомобілів уже встиг пройти перші 177 км, потрапити в аварію та опинитися на майданчику аукціону пошкоджених автомобілів.

Автомобіль пофарбований у колір Launch Green та оснащений 21-дюймовими колесами. Основні видимі пошкодження припадають на переднє праве крило. Металевий елемент деформований, частина облицювання колісної арки відірвана та лежить біля колеса. На перший погляд, пошкодження не здаються масштабними – вони зосереджені навколо крила та не поширюються на пасажирські двері. Проте фотографії не розкривають усієї картини.

Як пише Carscoops, за даними аукціону IAA, серед пошкоджень також зазначена підвіска. Крім того, в автомобіля спрацювали кілька подушок безпеки. Це означає, що відновлення R2 може виявитися значно складнішим і дорожчим, ніж можна припустити лише за зовнішнім виглядом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Комплектація та потужність

Судячи з комплектації, цей автомобіль є Rivian R2 Performance Launch Package – наразі основною версією моделі, доступною покупцям. Вартість такого нового авто стартує від 57 990 доларів. За ці гроші покупець отримує повнопривідну силову установку з двома електродвигунами.

ЇЇ сумарна потужність становить 489 кВт (664 к.с.), а максимальний крутний момент – 825 Нм. Rivian заявляє про час розгону від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди та запас ходу до 531 км. Пізніше виробник має розширити лінійку R2 доступнішими та менш потужними версіями.

Чи варто купувати пошкоджений R2?