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Rivian R2 2027 року вже розбили в США лише після 177 кілометрів пробігу: яка ціна на аукціоні

Майже новий електричний кросовер Rivian R2 вже опинився на аукціоні пошкоджених автомобілів, хоча більшість покупців цієї моделі ще чекають на свої машини. Автомобіль із пакетом Performance Launch Package проїхав лише 177 км, перш ніж потрапити в аварію.
Rivian R2 2027 розбили після 177 км: тепер його продають на аукціоні
Данило Северенчук
logo14 серпня, 15:50
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Rivian лише наприкінці травня відкрила конфігуратор R2 на своєму сайті, а через високий попит поставки для нових замовників заплановані аж до 2027 року. Водночас один із таких автомобілів уже встиг пройти перші 177 км, потрапити в аварію та опинитися на майданчику аукціону пошкоджених автомобілів.

Автомобіль пофарбований у колір Launch Green та оснащений 21-дюймовими колесами. Основні видимі пошкодження припадають на переднє праве крило. Металевий елемент деформований, частина облицювання колісної арки відірвана та лежить біля колеса. На перший погляд, пошкодження не здаються масштабними – вони зосереджені навколо крила та не поширюються на пасажирські двері. Проте фотографії не розкривають усієї картини.

Як пише Carscoops, за даними аукціону IAA, серед пошкоджень також зазначена підвіска. Крім того, в автомобіля спрацювали кілька подушок безпеки. Це означає, що відновлення R2 може виявитися значно складнішим і дорожчим, ніж можна припустити лише за зовнішнім виглядом.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Комплектація та потужність

Судячи з комплектації, цей автомобіль є Rivian R2 Performance Launch Package – наразі основною версією моделі, доступною покупцям. Вартість такого нового авто стартує від 57 990 доларів. За ці гроші покупець отримує повнопривідну силову установку з двома електродвигунами.

ЇЇ сумарна потужність становить 489 кВт (664 к.с.), а максимальний крутний момент – 825 Нм. Rivian заявляє про час розгону від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди та запас ходу до 531 км. Пізніше виробник має розширити лінійку R2 доступнішими та менш потужними версіями.

Чи варто купувати пошкоджений R2?

  • В цьому випадку приваблива ціна потенційно може приховувати серйозні ризики. Навіть якщо видимі пошкодження обмежуються крилом і частиною облицювання, спрацьовані подушки безпеки та зазначене пошкодження підвіски можуть суттєво збільшити вартість відновлення.
  • Додаткову обережність викликає досвід ремонту більших моделей Rivian. Пошкоджені автомобілі бренду можуть вимагати значних витрат на відновлення через специфіку конструкції та електричної силової установки.
  • Водночас для покупця, готового взяти на себе ризики ремонту, цей R2 може бути цікавим способом отримати нову модель задовго до офіційної поставки автомобіля, замовленого зараз.
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