Рівне вивели з транзитного затору: відкрито Північний обхід міста

Нова транспортна артерія має довжину 14,5 кілометра. Вона дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста та покращить сполучення із західними кордонами країни.

Про нове у логістиці не тільки регіону, а всієї України йдеться у публікації віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

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Новий маршрут для вантажів і міжнародної логістики

Північний обхід забезпечує швидший вихід до міжнародної магістралі М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні.

Для Рівного це означає суттєве зменшення потоку транзитних вантажівок через місь

кі вулиці, а для держави – посилення логістичних маршрутів, якими нині рухаються гуманітарні, комерційні та військові вантажі.

Будівництво тривало з перервами через війну

Проєкт стартував ще у 2019 році, однак після початку повномасштабного вторгнення роботи були призупинені.

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За цей час на окремих недобудованих ділянках почали з'являтися ознаки руйнування, зокрема на мостових спорудах. Саме тому було ухвалено рішення завершити будівництво, щоб не допустити втрати вже вкладених коштів та деградації об'єкта.

У межах проєкту зроблено:

збудувано 6 км нової дороги;

реконструйовано 4 км існуючого автошляху;

відремонтовано ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.

Дорога, яка стала стратегічною

Якщо до 2022 року Північний обхід розглядався переважно як інфраструктурний проєкт для розвантаження міста, то сьогодні його значення набагато ширше.

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Новий маршрут підвищує стійкість транспортної системи країни, забезпечує резервні шляхи до західного кордону та скорочує час перевезення вантажів між центральними та західними регіонами України.

Фактично Рівне отримало не просто об'їзну дорогу, а новий елемент стратегічної логістичної мережі для всієї держави.