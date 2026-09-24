Роботи на передовій замість людей: що таке RoboBro і чим важлива його місія на передовій

Як повідомляють представники благочинної організації на своєму офіційному сайті, непублічна підтримка цього напрямку тривала ще з січня 2026 року.

За цей час передані фондом безпілотні платформи вже допомогли витягти з поля бою 42 поранених бійців, яких за інших обставин було б вкрай важко врятувати.

З того пекла витягне хіба що НРК

Сьогодні евакуація з лінії зіткнення перетворилася на надскладну задачу через цілодобовий моніторинг ворога. Так звана кілзона (від англ. kill zone – зона ураження, зона смерті) може сягати 20 і більше кілометрів.

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RoboBro евакуюють людей із важких ділянок "нуля", зменшуючи ризики для живої сили. Інфографіка: Авто24

Відправляти туди класичний медичний транспорт чи евакуаційні групи пішки – це величезний ризик для екіпажів.

"Роботу людей ми перенесли на другий етап евакуації, коли робот заїжджає на лінію зіткнення та витягує пораненого, а вже потім передає його екіпажу медевака, – пояснює оператор комплексу Мауль із позивним Міллер.

Окрім порятунку життів, наземні дрони вирішують ще одну критичну проблему – логістику. Коли військові місяцями сидять на позиціях під щільним вогнем, саме роботизовані платформи підвозять їм воду, їжу та боєприпаси.

Ціла екосистема замість однієї машини

Щоб наземні роботи ефективно працювали на фронті, самої лише платформи недостатньо. Проєкт розбудовує повноцінну інфраструктуру: підрозділи отримують запчастини, засоби зв'язку Starlink, системи РЕБ, транспорт та обладнання для командних пунктів.

При цьому роботизація не означає повну автономність, адже кожну місію супроводжує команда щонайменше із семи фахівців. Оператор, медик, зв'язківець та розвідник працюють дистанційно, керуючи процесом із безпечного місця, а сама операція може тривати понад 10 годин.

"Життя наших людей – найцінніше, тому все, що можна перекласти на залізо, потрібно перекладати. Мета ініціативи – розвинути наземні комплекси до того ж рівня масовості, якого зараз досягли повітряні дрони, – наголошує заступник директора фонду Олег Карпенко.

Яку техніку купують та скільки вона коштує

Для потреб війська закуповуватимуть виключно комплекси українського виробництва. Серед основних моделей фігурують Мауль, Тарган 200, Воля-Е та Сімба, а вартість одного такого апарата варіюється від 400 тисяч до понад мільйона гривень.

Цікаво, що базових заводських характеристик часто бракує для специфічних фронтових умов. Тому в підрозділах працюють інженери, які встановлюють додаткові батареї для збільшення запасу ходу, модернізують зв'язок та оновлюють програмне забезпечення.

На стартовому етапі нову техніку отримають сім підрозділів, серед яких 92-га, 93-тя, 95-та та 110-та бригади, а також спецпризначенці ГУР. Згодом географію проєкту планують суттєво розширити.