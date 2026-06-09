Роботи виходять на чергування в ППО: штучний інтелект перебирає на себе захист українського неба

Ймовірно, короткий сюжет зроблено не з передової, а десь з полігону чи майданчика у прифронтовій зоні, оскільки без поспіху йде процес чи то підготовки, чи то навчання.

Сюжет розміщено на власній ФБ-сторінці названого номера легендарної Інгулецької бригади зі складу Третього армійського корпусу, у зоні відповідальності якого понад 150 кілометрів фронту. Опубліковане бригадою відео демонструє роботу платформи під час навчального ураження повітряної цілі.

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Естонська платформа з українськими можливостями

Система здатна автоматично виявляти, супроводжувати та знищувати об’єкти, суттєво зменшуючи навантаження на операторів і підвищуючи ефективність протидії безпілотникам. Хоча офіційно модель не названа, на відео кілька разів у кадрі можна помітити логотип естонської компанії Milrem Robotics.

Йдеться про багатоцільову безпілотну платформу THeMIS, що використовується для логістики, евакуації поранених, інженерних робіт, розвідки та бойової підтримки.

Завдяки модульній архітектурі комплекс може оснащуватися різними системами озброєння, зокрема українською роботизованою туреллю “Буря” від Frontline Robotics. Під час випробувань такий комплекс демонстрував точне ураження цілей на дистанції понад 1,1 км.

Нове виробництво для України

Поява відео майже збіглася з важливою новиною від Milrem Robotics. Разом із нідерландською компанією VDL Defentec виробник три дні тому відкрив у місті Борн нову лінію складання THeMIS.

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Перші машини, виготовлені на цьому підприємстві, вже передані уряду Нідерландів для подальшого постачання Україні.

Нове виробництво створене в межах програми передачі Україні понад сотні безпілотних наземних платформ. У компанії наголошують, що проєкт демонструє здатність європейської оборонної промисловості швидко нарощувати виробництво та оперативно забезпечувати українські сили сучасними технологіями.

Урочисте відкриття у Нідерландах виробничої зони з виготовлення для України різних версій роботизованих комплексів THeMIS коштом Королівської казни. Фото: Milrem Robotics Netherlands



Перевірений у боях робот

THeMIS працює в Україні з 2022 року та вже довів свою ефективність у реальних бойових умовах. Платформа має вантажність до 750 кг, може працювати до 15 годин, оснащується тепловізійними та інфрачервоними камерами, а її модульна конструкція дозволяє швидко змінювати призначення - від транспортування боєприпасів до виконання завдань протиповітряної оборони.

Поява роботизованих платформ у складі підрозділів ППО свідчить про новий етап розвитку безпілотних наземних систем на полі бою, де дедалі більше функцій переходить від людини до автономних технологій.