Родстер Тоні Старка пустили з молотка: ціна за унікальну Acura NSX стрімко росте

Як повідомляє платформа Cars & Bids, основою для створення цього кіношного ексклюзиву став цілком серійний спорткар 1991 року випуску. Дизайн машини розробляла фірмова студія Acura в Лос-Анджелесі, а безпосереднім виготовленням кузова займалися майстри з каліфорнійської компанії Trans FX.

Після завершення зйомок автомобіль не пішов по руках, а дбайливо зберігався у самій компанії Acura. Згодом виробник навіть демонстрував цей ефектний концепт на офіційному святкуванні 35-річчя моделі NSX.

Кіношний дизайн та технічні нюанси

Кузов родстера виготовляли повністю вручну, використовуючи смолу та склопластик, а за стилістичний орієнтир взяли концепт NSX 2011 року. Машину пофарбували у насичений колір Hot Rod Red, суттєво занизили підвіску та встановили різноширокі колеса – 18 дюймів спереду і 20 дюймів на задній осі.

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Цікаво, що повноцінного даху тут взагалі немає, а лобове скло заради потрібних пропорцій запозичили у Chrysler PT Cruiser. Замість справжніх передніх фар стоять сріблясті заглушки, хоча задня світлодіодна оптика повністю робоча, як і збережені кіношні номери STARK 33.



Фото: Cars & Bids

Що під капотом та чому не можна на дорогу

Технічна начинка залишилася від оригінального донора: це надійний атмосферний 3,0-літровий V6 VTEC, який працює в парі з класичною п'ятиступеневою механікою та передає тягу на задні колеса. У салоні збереглася рідна панель приладів, проте стандартні крісла замінили на спортивні ковші, а на одометрі зараз красується пробіг у майже 406 тисяч кілометрів.

Попри те, що двигун і коробка працюють без нарікань, виїжджати на цьому авто на дороги загального користування суворо заборонено. Кузов створювався виключно для кадру, тому він досить крихкий, має тріщини фарби, подряпини на бамперах та помітні потертості в салоні.

Осінній бум на кіношні та рідкісні авто

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї осені на аукціонах з'явилося чимало цікавих лотів з великих екранів. Зокрема, оригінальний бетмобіль із фільму "Бетмен повертається" Тіма Бертона планують продати за фантастичні 5-7 мільйонів доларів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колекціонери також активно полюють на рідкісну класику. Наприклад, італійське ательє Pininfarina перетворило легендарну Honda NSX на сучасний суперкар з цінником під мільйон євро, а останній випущений екземпляр Mercedes-Benz SLR Stirling Moss пустять з молотка за понад 6 мільйонів доларів.