Rolls-Royce Phantom проїхав 775 тисяч кілометрів без ремонту двигуна: власник хоче досягти мільйона

Rolls-Royce Phantom зазвичай уявляють не як автомобіль для далеких щоденних пробігів, а як символ статусу, тиші та заднього дивана. Але цей екземпляр 2019 року ламає стереотипи: як повідомив профіль Mileage Impossible у X, седан вже проїхав 775 404 км, або 481 813 миль, і власник не планує зупинятися.

Phantom, який працює як міжміський автобус

Для Rolls-Royce такий пробіг виглядає майже фантастично. Більшість подібних авто за своє життя бачать більше підземних паркінгів, готельних під’їздів і закритих резиденцій, ніж справжніх трас. Цей Phantom, навпаки, явно купували не для колекції.

За наявною інформацією, автомобіль має повну сервісну історію. Регулярне обслуговування пояснює, як дорогий і складний седан зміг пройти майже 800 тисяч кілометрів без капітальних втручань.

Найцікавіше те, що двигун, турбіни та трансмісія залишаються оригінальними. Серйозних ремонтів у машини не було. Єдиною помітною заміною став механізм доводчика водійських дверей.

Обслуговування кожні два місяці

У цього Phantom 6,75-літровий бензиновий V12 з двома турбінами. Для восьмого покоління Phantom це базовий силовий агрегат, який працює у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Сервісний інтервал автомобіля становить 16 000 км. Але через дуже активну експлуатацію власнику доводиться проходити технічне обслуговування приблизно кожні два місяці. Для звичайного Rolls-Royce це звучить дивно, але для машини, яка постійно їздить у далекі подорожі, така математика цілком логічна.

Перші чотири роки обслуговування покривала сама Rolls-Royce. Далі всі витрати вже лягли на власника. І тут ця історія стає ще цікавішою: навіть після завершення заводського сервісного пакета автомобіль не перетворився на фінансову катастрофу через великі ремонти.

Попереду — мільйон кілометрів

Власник не збирається відправляти Phantom на заслужений відпочинок. Навпаки, він планує нові далекі поїздки, і хоче довести пробіг до 1 000 000 км.

Для Rolls-Royce це був би дуже символічний рубіж. Адже Phantom зазвичай оцінюють за шкірою, деревом, тишею в салоні та кількістю індивідуальних опцій. А тут головною розкішшю виявився не задній диван, а витривалість.

Чи справді Rolls-Royce такий витривалий