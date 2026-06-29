Росіяни показали новий універсал Lada Iskra SW за 20 тисяч доларів - "пустий, як барабан"

На відміну від базових версій моделі Iskra, які комплектуються 1,6-літровим атмосферним двигуном потужністю 89 кінських сил, модифікація SW Drive отримала потужніший силовий агрегат аналогічного об'єму, що видає 105 кінських сил.

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За словами Lada, універсал Iskra SW Drive розганяється з місця до сотні за 12,7 секунди, а його максимальна швидкість становить 174 км/год. За сучасними мірками світового автопрому це доволі скромний показник – аналогічні моделі від іменитих виробників вже давно "виїжджають" з 10 секунд.

Заявлена виробником середня витрата палива становить 7,8 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі, хоча реальна цифра може бути значно вищою, адже цей двигун конструктивно застарілий. Для країни, де спостерігається значне подорожчання та дефіцит бензину, такий показник споживання може стати критичним недоліком для покупців.

Комплектація та особливості екстер'єру

Задля зниження собівартості виробництва модифікація Lada Iskra SW Drive отримала прості елементи зовнішнього оформлення. Автомобіль постачається з 15-дюймовими штампованими колісними дисками чорного кольору без декоративних ковпаків. Попри бюджетний статус і спрощений екстер'єр, бампери автомобіля пофарбовані в колір кузова, а на решітці радіатора збереглися хромовані декоративні елементи.

Рівень оснащення інтер'єру залишається відносно низьким. До списку стандартного обладнання входять мультимедіа з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, кондиціонер, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, дзеркала з підігрівом та лише дві фронтальні подушки безпеки. Вірогідно, Lada свідомо економить на безпеці та комфорті своїх пасажирів, адже конкуренти за таку ж вартість пропонують значно ширший перелік опцій.

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