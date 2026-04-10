Нова Lada Iskra за 17 тисяч доларів виявилась простою, як старі "Жигулі"

Обурення автора викликав той факт, що за ціною, яка дорівнює вартості сучасних іномарок на світовому ринку, АвтоВАЗ пропонує машину в комплектації, яку користувачі вже встигли прозвати “спартанською”.

Найбільше “вражають” наступні деталі:

У машині за 1,3 млн рублів всього дві подушки безпеки та відсутні задні підголівники. Це не лише робить поїздку незручною, а й наражає пасажирів на смертельну небезпеку при ДТП.

Замість кондиціонера та магнітоли – дешеві пластикові “заглушки”. Автор підкреслює, що якість матеріалів у салоні поступається навіть бюджетній побутовій техніці.

Назад у 90-ті: регулювання дзеркал та підйом скла здійснюються вручну, а кермо не регулюється за вильотом. Усе це виглядає дико для моделі, яку презентували у 2025 році.

Прірва між маркетингом та реальністю

Lada Iskra побудована на локалізованій платформі CMF-B (аналог Dacia Logan III), проте рівень локалізації у 90% призвів до значного спрощення конструкції. Під капотом базової версії встановлений старий 1,6-літровий двигун на 90 к.с., який працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Поки офіційні представники бренду розповідають про “інноваційну платформу”, реальний огляд показує конструкцію, де зекономлено на кожному гвинтику. Попри те, що Iskra має деякі напрацювання Renault, після імпортозаміщення вона втратила будь-які ознаки комфорту, притаманні європейським авто.

Для порівняння, на глобальних ринках за ці гроші (близько 17 000 доларів) можна придбати сучасний кросовер із повним пакетом безпеки та мультимедіа. В умовах російського ринку, “Іскра” стає свідченням того, наскільки глибоким є регрес місцевого автопрому.

Реакція соцмереж

Відео та пости з оглядом “порожньої” новинки швидко стали віральними в TikTok та Facebook. Більшість коментаторів погоджуються, що така ціна за “відерце з гайками” є невиправданою.

Тим не менш, вибору у росіян небагато – або “китайці” з багатою комплектацією, але сумнівною надійністю, або ж “вітчизняний автопром” за космічною ціною. Саме така розплата спіткала жителів РФ за розв'язану ними ж війну в Україні.