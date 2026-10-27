Російський авторинок перетворюється на Кубу: 69% машин старші за 10 років

Про так званий "кубинський сценарій" для російського авторинку заявив керівник центру фінансової аналітики Сбербанку Михайло Матовников на Стратегічному форумі автоіндустрії. Як передає РБК, на запитання, чи може така модель остаточно сформуватися до 2030 року, він відповів, що "в певному сенсі ми вже там".

Що означає "кубинський сценарій"

Порівняння з Кубою з'явилося не випадково. Після революції 1959 року та американського торговельного ембарго постачання нових автомобілів і запчастин на острів різко скоротилося, тому місцеві власники десятиліттями підтримували на ходу машини 1950-х років.

У Росії ситуація інша за масштабом і причинами, однак логіка поступово стає схожою: нових автомобілів недостатньо, вони дорогі, а значна частина населення продовжує користуватися старими машинами або купує ще старіші на вторинному ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами Матовникова, російська специфіка полягає ще й у постійному переміщенні автомобілів між регіонами. Нові машини переважно купують у великих містах, а після кількох років експлуатації та здешевлення вони переходять на вторинний ринок і поступово мігрують далі країною.

Середньому російському автомобілю вже понад 15 років

Статистика добре підтверджує цю тенденцію. За даними "Автостату", станом на 1 липня 2026 року середній вік легкового автомобіля в Росії становив 15,4 року. При цьому весь парк налічував близько 47,7 млн легковиків.

Ще показовіша вікова структура. На початку 2026 року 32,73 млн легкових автомобілів були старшими за десять років, тобто такі машини становили 69% усього парку. Автомобілі віком до трьох років займали лише 7,9%.

На вторинному ринку картина майже така сама. За даними "Автостату", близько 70% автомобілів із пробігом, які купують у Росії, уже мають вік десять років і більше.

У Москві парк молодший, на Далекому Сході - майже 22 роки

Різниця між регіонами дуже велика, і саме вона добре пояснює механіку "перетікання" старих автомобілів.

У Москві середній вік легковика становить 11,5 року, у Санкт-Петербурзі - 12,4 року. Натомість на Далекому Сході середній автомобіль має вже 21,8 року, а в Сибіру - 18,7 року. На Північному Кавказі показник становить 15,9 року.

Тобто нові або відносно свіжі автомобілі спочатку концентруються у найбагатших містах, а з віком дедалі частіше переходять до регіонів, де покупці мають менший бюджет.

Після 2022 року структура ринку різко змінилася

Після початку повномасштабної війни проти України більшість великих європейських, японських і корейських виробників зупинили офіційне виробництво та продажі в Росії або продали місцеві активи. У результаті на ринку утворився великий вакуум, який дуже швидко зайняли китайські марки.

У певні періоди 2024 року частка китайських брендів доходила приблизно до 70% продажів нових автомобілів. Згодом вона почала знижуватися, але Китай усе одно залишився ключовим зовнішнім постачальником машин для російського ринку.

Auto24 уже розповідав, як Росія обходить автомобільні санкції через Китай та паралельний імпорт. У 2025 році там продали майже 130 тисяч автомобілів марок із країн, які запровадили санкції, і близько половини з них були виготовлені саме в Китаї.

Виробництво досі далеко від довоєнного рівня

Після різкого обвалу у 2022 році російське автовиробництво частково відновилося, але до довоєнних обсягів так і не повернулося.

За офіційними даними Росстату, у січні-серпні 2026 року в Росії випустили близько 507 тисяч легкових автомобілів. Для порівняння, до 2022 року річний випуск стабільно вимірювався приблизно 1,3-1,7 млн машин.

Навіть найбільший місцевий виробник АвтоВАЗ ще у 2025 році був змушений переглядати виробничі плани через падіння попиту, дорогі кредити та конкуренцію з китайськими брендами. 24 Канал писав, що тоді продажі Lada за вісім місяців скоротилися майже на чверть.

Нові китайські машини теж не вирішили проблему

На перший погляд могло здатися, що масове постачання автомобілів із Китаю повністю компенсує вихід західних брендів, але цього не сталося.

Китайські моделі часто дорожчі, ніж старі російські або корейські машини на вторинному ринку, тому для значної частини покупців вони залишаються недоступними. Крім того, вже у 2025 році продажі китайських авто почали помітно скорочуватися, а в Росії почали закриватися дилерські центри китайських марок.

Водночас сам вторинний ринок залишається величезним. Лише у липні 2026 року росіяни придбали близько 549 тисяч автомобілів із пробігом, тоді як нових машин за той самий місяць було продано близько 122 тисяч.

Тобто на один новий автомобіль припадає кілька угод з уживаними машинами, що ще сильніше закріплює старіння парку.

Старі машини просто рухаються далі країною

За спостереженнями аналітиків Сбербанку, типовий сценарій виглядає так: новий автомобіль купують у Москві, Санкт-Петербурзі або іншому великому місті, через кілька років він дешевшає, продається на вторинному ринку й переходить до менш заможного регіону.

Після чергового циклу здешевлення машина може змінити власника ще раз і продовжити рух далі від найбільших міст.

На Далекому Сході при цьому зберігається власний потік вживаних автомобілів з Азії, у Сибіру важливу роль відіграють японські та інші азійські марки, а Північний Кавказ сформував один із найбільших центрів торгівлі старими автомобілями.

До справжньої Куби ще далеко, але напрямок зрозумілий

Називати російський авторинок повною копією кубинського поки перебільшення, адже нові автомобілі в Росії продаються, місцеве виробництво працює, а імпорт із Китаю та через треті країни нікуди не зник.

До того ж навіть санкційні преміальні автомобілі продовжують потрапляти до країни через паралельний імпорт. Auto24 писав, що у 2025 році в Росії зросли навіть продажі BMW, Mercedes-Benz та Audi, попри офіційне припинення поставок.

Проте базова тенденція вже очевидна: нові автомобілі стають менш доступними, більшість парку старша за десять років, а вторинний ринок у кілька разів більший за ринок нових машин.

Саме тому слова про "кубинський сценарій" сьогодні вже звучать не як абстрактний прогноз на 2030 рік, а як опис процесу, який фактично вже почався.