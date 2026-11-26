За даними Індексу прозорості авторинку 2026 від carVertical, 56% перевірених в Україні автомобілів мали зафіксовані пошкодження. Середня сума збитків становила близько 4200 євро, або 210 тисяч гривень.

Збитків на два мільйони гривень

Показовою є історія кросовера SEAT Ateca 2019 року випуску. У листопаді 2023 року автомобіль потрапив у серйозну ДТП у Німеччині. Передня частина була сильно пошкоджена, спрацювали подушки безпеки, а збитки оцінили у 40-50 тисяч євро. Це більше за вартість самого автомобіля.

Уже в червні 2024 року кросовер зареєстрували в Україні. Згодом він з'явився в оголошенні про продаж за 18 200 доларів із заявленим пробігом 84 тисячі кілометрів. На фотографіях автомобіль виглядав чудово, а про аварію в Німеччині не згадувалося.

Чи знав наступний покупець про масштаб пошкоджень та наскільки якісно відремонтували машину, невідомо.

І це далеко не поодинокий випадок. За результатами попереднього дослідження, імпортовані автомобілі більш ніж удвічі частіше мають історію пошкоджень, ніж місцеві.

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Як розпізнати проблемний автомобіль

Експерти радять перевіряти історію машини за VIN ще до зустрічі з продавцем. Під час огляду варто звернути увагу на нерівномірні зазори між кузовними деталями, відмінності у відтінках фарби та сліди фарбування на гумових ущільнювачах.

До речі, ці проблеми нерідко зустрічаються разом. Дослідження показують, що автомобілі після ДТП частіше мають скручений пробіг, ніж машини без зафіксованих пошкоджень.

Гарний вигляд ще не гарантує безпеки

Навіть якщо автомобіль виглядає бездоганно, не варто відмовлятися від тест-драйву та діагностики на незалежній СТО. Особливу увагу потрібно приділити силовим елементам і геометрії кузова, а також працездатності подушок безпеки.

Адже замінити пошкоджені кузовні панелі та якісно пофарбувати автомобіль значно простіше, ніж повністю відновити його пасивну безпеку після серйозної аварії.