Розбитий вщент Bugatti Chiron у Маямі: чому ремонт цього гіперкара стане справжнім кошмаром

Як повідомляє видання Carscoops, інцидент стався на початку цього тижня, коли чорний французький гіперкар опинився на узбіччі з серйозними пошкодженнями. На відео, що розлетілося соціальними мережами, видно, як задня частина елітного купе безпорадно спирається на бордюр.

Очевидно, водій не впорався з керуванням на слизькому мокрому асфальті. Машину занесло по тротуару, і вона дивом зупинилася лише за кілька десятків сантиметрів від масивного дерева.

Масштаби руйнувань та ціна помилки

Хоча повну картину пошкоджень оцінити складно, візуально найбільше дісталося передній частині, де тріснув спліттер та розколовся бампер. Проте головна проблема ховається ззаду та знизу автомобіля.

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Заднє колесо з боку пасажира неприродно вивернуте, що є прямим свідченням критичних руйнувань підвіски. Крім того, днище гіперкара, ймовірно, прийняло на себе потужний удар об бордюр, а одне з передніх коліс виглядає повністю знищеним.

Чому ремонт буде справжнім квестом

Зазвичай такі колекційні екземпляри, як Chiron, проводять життя в теплих гаражах, збираючи пил та додаючи в ціні. Тепер власнику доведеться зіткнутися з жорсткою політикою компанії Bugatti щодо відновлення своїх авто.

Автовиробник категорично проти самостійного ремонту і просто не продасть деталі стороннім СТО чи приватним особам. Єдиний адекватний вихід – підключати страхову компанію та везти залишки машини до сертифікованого центру Bugatti, де прайс за роботу буде космічним.