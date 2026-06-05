Які розкішні авто конфіскували у лікарів ВЛК та їх родичів

Під час обшуків правоохоронці вилучили дорогі автомобілі люксового класу, готівку та документи. Операція триває.

Про хід операції йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці Національної поліції України з коментарями пресслужби, доказовими фото та відео вилученого.

У центрі уваги – елітні автомобілі

На фото та відео, оприлюднених Нацполіцією, можна побачити кілька автомобілів преміального сегмента. Серед вилученого транспорту правоохоронці окремо назвали Mercedes-Benz GLE 300d 2025 року випуску, ринкова вартість якого перевищує 100 тисяч доларів

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Також на фото проглядаються інші марки. Зокрема, кілька версій Jeep Grand Cherokee, Audi Q5, Volkswagen Touareg та інші. Вони вже не раз перебували в описах на стрічці новин Авто24, повторюватися не будемо.

Jeep Grand Cherokee не кожному по кишені, але це не про медиків ВЛК

Якщо поглянути на вартість таких машин в автосалонах чи на вторинному ринку, то навіть не за рік, а за час війни співвідношення зарплат з такими автообновками не збігатиметься в сумі.

Скажімо, в Україні за новенький Jeep Grand Cherokee в салонах офіційних дилерських центрів потрібно буде віддати щонайменше 2 673 700 грн (майже $65,000). Тут мова йде лише про стартову ціну, все залежить від виконання та комплектування.

Вартість Grand Cherokee фасується в ціннику за роком випуску та поколінням моделі, але для більшості фахівців ВЛК вказана сума особливого значення не має – грошей достатньо. Фото: Нацполіція

У версії Limited з двигуном 3.6 л, бензин, повний привід в салоні доведеться заплатити від 673 700 до 2 688 700 гривень. З таким же 3,6-літровим двигуном топова версія Summit Reserve обійдеться від 3 447 100 до 3 466 500 грн.

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За вживані Grand Cherokee на вторинному ринку просять в рази менше. Як йдеться на платформі RST.ua, там все залежить від покоління машини.

Що з цінниками на вживані Grand Cherokee:

1999 - 2010 роки – від $6 000 до $12 000 (≈ 265 000 - 530 000 грн);

2011 - 2020 роки – від $15 000 $30 000 (≈ 665 000 - 1 330 000 грн);

2021 і далі (нове покоління) – від $38 000+ (від 1 690 000 грн).

Audi Q5 медикам ВЛК також личить

В автосалонах Audi прайс-лист також вказує на доволі високі цінники. Там Audi Q5 SUV в класичній бензиновій версії (TFSI quattro, 204 к.с.) обійдеться від 2 767 954 грн (TFSI quattro, 204 к.с.).

Дизельна модифікація (TDI quattro, 204 к.с.) коштує від 2 838 610 грн, аза м купе-кросовер Audi Q5 Sportback потрібно віддати від 2 868 740 грн.

Щоправда, то ще не дуже висока вартість, бо за заряджені версії потрібно сплатити від 3 724 759 грн SQ5 SUV та від 3 928 126 грнза SQ5 Sportback.

Така Audi Q5 що в автосалоні новенька, що на вторинному ринку вже вживана має цінник з потужною сумою, але декому з членів ВЛК це не перепона. Фото: Нацполіція

Втім, це ще не все, бо в багатьох салонах Audi Q5 вже готові до продажу з додатковим обладнанням. Мова йде про пакети S line, панорамний дах, матричні фари, покращену акустику. Відтак середня вартість може коливатися в межах 3 100 000 – 4 300 000 грн.

Вживані автомобілі також не з дешевих Якщо поглянути цінники на Auto.RIA, RST, то там також все фасується за поколінням, пробігом і т.п.

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За скільки можна взяти вживану Audi Q5:

2008 – 2016 роки – від $11 000 до $18 000;

2017- 2020 роки – від $20 000 до $32 000;

2021 року і далі – від $35 000 до $48 000.

Звісно, все також залежить від живлення моторної комплектації, споживання пального і т.п. Не дешеві цінники й на інші вилучені марки та моделі машин.

Вже точаться розмови, що для запобігання хабарництву в системі ВЛК варто прийняти закон про збільшення посадових окладів для їх членів, як це свого часу зробили для суддів. Фото: Нацполіція

Розбіжності сягають 11 мільйонів гривень

За даними поліції, перевірка стосується також незадекларованих активів родичів посадовців, в статках яких фігурують елітні автомобілі, квартири, будинки та земельні ділянки. Там виявлено велику невідповідність між задекларованими доходами та фактичним майновим станом посадовців. За попередніми даними, суми таких розбіжностей становлять від 2 до 11 млн грн.

Окрім великої кількості розкішних автомобілів, під час слідчих дій вилучили готівку в гривні та іноземній валюті, медичну документацію, матеріали військово-лікарських комісій, а також фінансові документи та чеки на суми від 600 тисяч до понад 1 млн грн.