Розрізав навпіл і додав півтора метра: американець створив найширший Ford Festiva, який займає цілу смугу

Як повідомляє видання auto.pub, автор YouTube-каналу Prop Department витратив на свій проєкт чотири старі автомобілі. Три машини-донори обійшлися йому приблизно по 250 доларів кожна, і саме з них він брав необхідні запчастини для розширення бази.

Оригінальний Ford Festiva кінця вісімдесятих років славився своїми мініатюрними розмірами та вузьким кузовом, що дозволяло легко паркуватися в місті. Проте новий власник вирішив радикально змінити концепцію, додавши машині майже 1,5 метра ширини.

Лазерна різка та кастомний кардан

Робота над проєктом почалася з повного демонтажу салону. Після цього ентузіаст використав промисловий лазер, щоб рівно розрізати кузов вздовж, а між двома половинами вварив нову сталеву конструкцію. Для підлоги використали лист товщиною 3,4 міліметра, щоб подовжена база не деформувалася під час їзди.

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Цей триметровий за шириною Ford не вписується в жодні габаритні допуски, але виняток йому зробили. Фото: скриншот з відео

Найбільшим технічним викликом стала ходова частина, адже оригінальний двигун залишився на своєму штатному місці зліва. Праве переднє колесо від'їхало від мотора на додаткові 152 сантиметри, тому майстру довелося виготовляти наддовгий карданний вал.

"Це була одна з найскладніших частин усього проєкту, адже найменше відхилення могло б спричинити сильні вібрації або пошкодження трансмісії. На дрібниці уваги не звертали, скажімо, щоб уникнути деформації металу від нагрівання під час зварювання, доводилося охолоджувати деталі мокрими ганчірками, – зізнався Тайлер Фівер.

Два керма та домашній кондиціонер

Інтер'єр розширеного хетчбека виглядає не менш епічно. Ford отримав одразу два функціональних керма, а нову приладову панель надрукували на 3D-принтері. Замість стандартного лобового скла довелося вирізати цільний шматок з плексигласу, оскільки автомобільних вікон такого розміру просто не існує.

Величезний простір під капотом також не залишився порожнім. Дизайнер встановив туди повноцінну систему кондиціонування повітря з власним генератором. Зовні автомобіль отримав кастомну решітку радіатора шириною 2,4 метра та якісне фарбування, яке приховує сліди зварювання двох половин.

Випробування на дорозі та зустріч з поліцією

З шириною 3,05 метра цей транспортний засіб значно перевищує стандартні європейські та українські ліміти, де максимально дозволена ширина становить 2,55 метра. Тому для легального пересування дорогами США власнику довелося отримувати спеціальний дозвіл на перевезення негабаритного вантажу.

Отримавши папери, ютубер вирушив у дводенну подорож довжиною 640 кілометрів. Під час поїздки незвичайний транспортний засіб навіть зупинила поліція для перевірки документів. Попри всі побоювання, саморобний гігант успішно витримав маршрут, довівши надійність зварних швів та кастомної піввісі.