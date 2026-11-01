Розумні камери з емоціями: які гримаси корчать водіям радари на дорогах Угорщини

Як повідомляє видання totalcar.hu із посиланням на Національну поліцію Угорщини, такі комплекси працюють у безперервному режимі, фіксуючи кожен кілометр перевищення.

Головна фішка нових пристроїв – інтерактивний дисплей, який реагує на вашу манеру водіння. Якщо ви їдете за правилами, на екрані світиться зелений смайлик, але варто натиснути на газ сильніше – з'являється червоне розлючене обличчя, а камера миттєво робить знімок для штрафної квитанції.

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В цьому випадку смайлики перебувають у пасивному режимі сплячки, але при появі транспорту радар прокидається й обирає потрібну реакцію. Фото: Traffix.hu

Масштаби покарань та суми

Статистика тільки перших тижнів вражає: поліція вже винесла 8859 адміністративних постанов. Загальна сума стягнень сягнула 488 мільйонів форинтів, що є досить серйозним ударом по гаманцях лихачів.

Цікаво, що середній чек за порушення становить трохи більше ніж 55 тисяч форинтів (7 597,43 гривні). Оскільки мінімальний поріг штрафу в країні стартує від 50 тисяч, експерти роблять висновок: більшість водіїв перевищують швидкість зовсім трохи, але розумна електроніка не прощає навіть мінімальних відхилень.

Ось така гримаса на екрані та ще й в червоній масті є передумовою для формування "листа щастя". Фото: Адам Черні, vezess.hu

Чи штрафують іноземців

Багатьох цікавить, чи прилетить штраф автомобілям на іноземних номерах. Правоохоронці пояснюють, що ідентифікувати власника та надіслати йому квитанцію можна лише в тому випадку, якщо країна реєстрації авто підключена до європейської системи EUCARIS.

"Окремої статистики щодо масштабів цих випадків перевищення швидкості немає. Камери не вміють контролювати дистанцію між авто, адже для цього потрібні додаткові технічні оновлення та зміни в законодавстві, – зазначають представники поліції.

Приховані радари в Європі

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну хитру систему, яку почали тестувати на півдні Італії. Там радари ховають прямо в асфальт: спеціальні датчики працюють у парі з наземними камерами та відловлюють любителів виїхати на зустрічну смугу через суцільну лінію.

Ця технологія отримала назву сорбасометр. Штучний інтелект миттєво розпізнає тип транспорту, зчитує номери та формує залізобетонний пакет доказів, за який італійські копи виписують штрафи до 345 євро.