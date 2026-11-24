Як повідомляє Житомирська обласна прокуратура, історія розпочалася ще в лютому минулого року, коли двоє жителів Рівненщини вирішили підзаробити на охочих незаконно покинути країну. За свої послуги вони встановили доволі скромний за нинішніми мірками прайс – по 8 тисяч гривень з кожного з п'ятьох клієнтів.

Логістику продумали з акцентом на конспірацію, залучивши одразу два транспортні засоби. Роль своєрідного розвідника виконував водій на хетчбеку Volkswagen Golf, який їхав попереду та перевіряв дорогу на наявність поліцейських блокпостів.

Основна група з пасажирами рухалася слідом у просторому позашляховику Land Rover. Проте хитрий план дав збій поблизу Словечанської громади, де весь цей кортеж успішно зупинили прикордонники, так і не давши їм дістатися білоруського кордону.

Суворий фінал та допомога армії

Під час засідання Овруцького районного суду обвинувачені повністю визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. У результаті кожен отримав по 5 років позбавлення волі, але реальний термін замінили на рік іспитового.

Щоб підтвердити своє щире каяття, чоловіки добровільно задонатили по 300 тисяч гривень на рахунки Збройних Сил України. Суд також постановив конфіскувати той самий Land Rover, вилучену готівку та чотири мобільні телефони, які тепер працюватимуть на користь держави.

Старі схеми з автоприкриттям

Нагадаємо, раніше ми писали, що тактика з автомобілем прикриття є доволі популярною серед нелегальних перевізників. Схожий випадок нещодавно стався на шляху до Чернівецької області, де організатори також пускали першу машину для розвідки, а розрахунок вимагали проводити через криптогаманці.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, прайси на такі послуги зазвичай значно вищі й стартують від 4-5 тисяч доларів. Проте фінал у більшості таких "бізнесменів" однаковий – кайданки, конфіскація майна та серйозні проблеми із законом.