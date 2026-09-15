1000 "лошадок" и зарядка за 20 минут: новый электротягач BYD ETT лучше Tesla Semi

Как сообщает издание Carscoops, Полноценная премьера нового коммерческого флагмана состоялась на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. Главной звездой стенда стал тягач ETT 44 с колесной формулой 4x2, созданный специально для европейского рынка дальнобойных перевозок.

Для транспортного бизнеса время– это деньги, и грузовик приносит прибыль только тогда, когда уезжает. Потому BYD сделал серьезную ставку на скорость пополнения энергии. Если подключить тягач к фирменной системе Megawatt Charging System мощностью 1,5 МВт, огромная батарея набирает с 20 до 80% всего за 20 минут. За это время водитель успеет выпить кофе на заправке и оформить документы на груз.

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Под кабиной ETT 44 скрывается один электромотор, который выдает впечатляющие 1006 лошадиных сил. Покупателям предлагают две фирменные литий-железо-фосфатные батареи Blade Battery на выбор: емкостью 434 кВт-ч или топовую на 651 кВт-ч.

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Заявленный запас хода составляет 400 и 600 км соответственно. Производитель дает солидную гарантию на аккумулятор.– 10 лет или 1,2 миллиона километров пробега, снимающего головную боль у владельцев автопарков.

BYD ETT 44 на выставке в Ганновере. Фото BYD

Интересно, что по ключевым характеристикам новинка обходит европейскую версию Tesla Semi, которую тоже показали на этой выставке. Американский грузовик имеет запас хода 550 км и поддерживает зарядку всего до 800 кВт.

Кроме того, полная масса автопоезда для BYD по европейским нормам составляет 44 тонны (а технически он потянет и все 65 тонн), тогда как Tesla ограничена 40 тоннами.

Конкуренция и европейские реалии

BYD предлагает перевозчикам не просто машину, а готовое решение: грузовик, батарею и мегаваттное зарядное устройство. Это серьезный козырь против европейских брендов. Например, недавно MAN рассекретил новый электротягач eTGX с запасом хода 720 км, но европейские производители пока сильно зависят от посторонних сетей строящихся зарядных станций довольно медленно.

Тенденция очевидна: коммерческий транспорт стремительно электрифицируется, и китайские бренды захватывают этот рынок. Это подтверждают и рекордные продажи электрических спецмашин SANY, которые расходятся по всему миру сотнями единиц ежемесячно. Западным компаниям придется всерьез ускориться, чтобы не потерять своих клиентов.