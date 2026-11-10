1058 лошадиных сил и скандальное прошлое: единственный в мире гиперкар Galpin GTR1 пустят с молотка

Как сообщает аукционный дом RM Sotheby's, торги по этому необычному лоту пройдут без резервной цены. Примерная стоимость машины составляет от 550 до 750 тысяч долларов, и публично на продажу ее предлагают впервые с момента создания.

Проект компании Galpin Auto Sports задумывался как альтернативное видение развития легендарного Ford GT. Специально для этого кузовное ателье Metalcrafters изготовило полностью алюминиевый кузов, который вышел на 127 миллиметров шире стандартного донорского автомобиля и получил множество карбоновых элементов.

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В салоне царит роскошь: интерьер перешили ярко-синей кожей, установили кастомную алюминиевую приборную панель, но при этом сохранили премиальную аудиосистему McIntosh. Однако самое интересное скрывается в истории самой машины, ведь базовый Ford GT успел сменить двух владельцев и побывать в серьезном ДТП в 2008 году, после чего получил статус поврежденного авто с соответствующей отметкой в документах.

Технические характеристики и безумная динамика

Под капотом гиперкара стоит родной 5,4-литровый V8, который первоначально оснастили двумя турбинами, но впоследствии заменили их массивным 4,0-литровым механическим нагнетателем Whipple. На специальном гоночном топливе с октановым числом 110 этот монстр выдает невероятные 1058 лошадиных сил и 1345 Нм крутящего момента.

Благодаря таким доработкам разгон с места до сотни занимает жалкие 2,9 секунды. В ходе официального дебюта в 2013 году разработчики заявляли, что максимальная скорость этого автомобиля превышает 362 километра в час.

Чтобы удержать подобную мощность на дороге, шасси серьезно модернизировали. Автомобиль получил спортивные койловеры Penske, усиленные трубчатые рычаги, шестипоршневые тормоза с карбоновыми дисками и эксклюзивные 20-дюймовые кованые колеса HRE, обутые в цепку резины Pirelli P Zero.

Сначала создатели планировали выпустить не менее шести таких машин с ценником более миллиона долларов за каждую. Однако амбициозным планам не суждено было осуществиться, и этот экземпляр так и остался единственным в своем роде.

Осенний бум на эксклюзивные авто

Напомним, ранее мы писали, что эта осень оказалась очень щедрой на распродажу редких коллекционных машин. В частности, с молотка пустили уникальный киношный родстер Тони Старка, который построили на базе серийного Acura NSX специально для съемок.

Как уже сообщалось на нашем сайте, коллекционеры также активно охотятся за редкой классикой. К примеру, известный блоггер Даг ДеМуро выставил на продажу свой личный Ford GT, а финальный экземпляр эксклюзивного спидстера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss планируют продать за фантастические 6 миллионов долларов.