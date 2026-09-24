10 электромобилей, которые быстрее всего пополняют запас хода во время зарядки: лидер достаточно неожиданный

Развитие аккумуляторных технологий, систем охлаждения и силовой электроники позволило некоторым производителям перейти на 800-вольтовые электрические архитектуры. Высшее напряжение позволяет передавать большую мощность без пропорционального увеличения силы тока и связанного с ним тепловыделения.

Однако максимальная мощность зарядки сама по себе не показывает, как быстро электромобиль восстанавливает запас хода. Важны также эффективность силовой установки, емкость батареи и то, как долго аккумулятор может поддерживать высокую мощность.

Поэтому эксперты Autocar использовали для сравнения количество километров запаса хода, которое автомобиль получает в среднем за одну минуту зарядки в диапазоне от 10 до 80%. Таким образом, они сформировали собственный рейтинг моделей, с наиболее эффективной зарядкой:

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10. Audi A6 E-Tron Performance Sport (25,1 км/мин)

Электрический Audi A6 E-tron построен на платформе Premium Platform Electric (PPE) концерна Volkswagen Group, предусматривающей 800-вольтовую электрическую архитектуру. Версия с батареей 100 кВтч может принимать до 270 кВт мощности.

Аккумулятор на 83 кВт-ч обладает более низкой максимальной мощностью зарядки – 215 кВт. По данным производителя, за 21 минуту зарядки автомобиль получает дополнительно около 528 км запаса хода. Это соответствует примерно 25,1 км в минуту.

Запас хода WLTP: 746 километров;

Время зарядки: 21 минута;

Добавлен запас хода: 528 километров;

Средняя скорость пополнения: около 25,1 км/мин.

9. MG IM6 Long Range (25,8 км/мин)

Премиальный электрический кроссовер MG IM6 использует 800-вольтовую архитектуру. Все версии получили аккумулятор емкостью 100 кВтч и могут заряжаться от 10 до 80% за 17 минут.

Версия Long Range имеет один электродвигатель, благодаря чему она эффективнее полноприводных модификаций. Ее запас хода составляет около 624 километров. За 17 минут автомобиль получает примерно 438 км дополнительного запаса хода, что соответствует 25,8 км в минуту.

Запас хода WLTP: 624 км;

Время зарядки: 17 минут;

Добавленный запас хода: 438 км;

Средняя скорость пополнения: около 25,8 км/мин.

8. Porsche Taycan (26,4 км/мин)

Porsche Taycan был одним из первых серийных электромобилей с 800-вольтовой электрической системой. Даже после появления более новых моделей его возможности быстрой зарядки остаются конкурентными.

Базовая версия с одним электродвигателем имеет запас хода до 677 км. За 18 минут зарядки он может получить дополнительно около 475 км. Таким образом, средняя скорость пополнения запаса хода составляет около 26,4 км/мин.

Запас хода WLTP: 677 км;

Время зарядки: 18 минут;

Добавленный запас хода: 475 км;

Средняя скорость пополнения: около 26,4 км/мин.

7. BMW iX3 50 xDrive (26,4 км/мин)

Новый BMW iX3 на платформе Neue Klasse получил 800-вольтовую электрическую систему и поддержку зарядки мощностью до 400 кВт.

Версия 50 xDrive имеет большую батарею и полный привод по сравнению с базовой модификацией. При этом для подзарядки до 80% ей требуется около 21 минуты. Добавленный запас хода составляет 555 километров, а средняя скорость зарядки составляет 26,4 км/мин.

Запас хода WLTP: 795 км;

Время зарядки: 21 минута.

Добавлен запас хода: около 555 км;

Средняя скорость пополнения: около 26,4 км/мин.

6. MG IM5 Long Range (29,2 км/мин)

Электрический фастбек MG IM5 использует тот же аккумулятор на 100 кВт-ч, что и кроссовер IM6, но благодаря более аэродинамическому кузову имеет больший запас хода. Версия Long Range получила 800-вольтовую архитектуру и заряжается от 10 до 80% за 17 минут.

За это время автомобиль может пополнить запас хода примерно на 497 км. Средняя скорость составляет 29,2 км/мин.

Запас хода WLTP: 710 км;

Время зарядки: 17 минут;

Добавлен запас хода: около 497 км;

Средняя скорость пополнения: около 29,2 км/мин.

5. Volvo EX60 P12 AWD Plus (29,8 км/мин)

Электрический Volvo EX60 является аналогом по концепции популярного XC60, но использует специально разработанную электрическую платформу. Флагманская версия получила полный повод и запас хода до 809 километров по циклу WLTP.

Для подзарядки от 10 до 80% ей требуется 19 минут. За это время батарея снабжает около 567 км дополнительного запаса хода. Это соответствует примерно 29,8 км в минуту.

Запас хода WLTP: 809 км;

Время зарядки: 19 минут;

Добавлен запас хода: около 567 км;

Средняя скорость пополнения: около 29,8 км/мин.

4. BMW i3 50 xDrive First Edition (30,2 км/мин)

BMW i3 нового поколения использует специализированную электрическую платформу, общую по технологиям с новым iX3, но получил более мощную силовую установку. Запас хода First Edition составляет около 906 км.

За 21 минуту зарядки автомобиль получает около 634 км дополнительного запаса хода. Средняя скорость пополнения составляет около 30,2 км/мин.

Запас хода WLTP: 906 км;

Время зарядки: 21 минута;

Добавлен запас хода: около 634 км;

Средняя скорость пополнения: около 30,2 км/мин.

3. XPeng G6 Long Range (30,6 км/мин)

Китайский производитель XPeng обновил кроссовер G6, добавив 800-вольтовую электрическую архитектуру. Одной из особенностей модели стала литий-железо-фосфатная батарея с эффективным температурным контролем. Это позволяет дольше поддерживать высокую мощность зарядки вместо раннего ее снижения для защиты аккумулятора.

G6 Long Range заряжается от 10 до 80% всего за 12 минут. За это время он получает около 367 км запаса хода. Таким образом, средняя скорость пополнения составляет около 30,6 км/мин.

Запас хода WLTP: 525 км;

Время зарядки: 12 минут;

Добавлен запас хода: около 367 км;

Средняя скорость пополнения: около 30,6 км/мин.

2. Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe (34,0 км/мин)

Электрическая версия Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe использует аккумуляторные технологии, разработанные с учетом опыта Формулы-1. В батарее применены цилиндрические элементы, которые, по данным производителя, легче охлаждаются, что способствует высокой производительности и быстрой зарядке.

Быстрее всего заряжается базовая версия мощностью 536 лошадиных сил. Она имеет запас хода 777 км и может заряжаться от 10 до 80% за 16 минут. За это время автомобиль получает около 544 км запаса хода. Средняя скорость пополнения составляет 34,0 км/мин.

Запас хода WLTP: 777 км;

Время зарядки: 16 минут;

Добавлен запас хода: около 544 км;

Средняя скорость пополнения: около 34,0 км/мин.

1. Denza Z9 GT (72 км/мин)

На первом месте оказался Denza Z9 GT, который использует технологию быстрой зарядки BYD Flash Charging. Роскошный электрический лифтбэк мощностью 1140 лошадиных сил способен принимать до 1500 кВт мощности.

По заявленным данным, аккумулятор заряжается от 10 до 70% всего за 5 минут. За это время автомобиль получает около 360 километров дополнительного запаса хода. Это соответствует примерно 72 км запаса хода в минуту. Именно поэтому Denza Z9 GT существенно опережает другие модели в этом сравнении.