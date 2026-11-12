115 тысяч гривен налога с авто за 500 тысяч: сколько придется платить автовладельцам с 1 января

Речь идет о законопроекте №16037-д, принятом парламентом во втором чтении и в целом 11 ноября 2026 года. По состоянию на 12 ноября документ имеет статус“ Готовится на подпись” . Следовательно, новые правила еще не действуют: впереди подписание и официальное опубликование. Это подтверждает карта законопроекта на сайте Верховной Рады.

Для изменений в налогообложении продажи транспортных средств в сравнительной таблицы ко второму чтению предусмотрено начало действия с 1 января 2027г.

Главное новшество – налог будет зависеть не только от количества продаж в течение календарного года, но и от срока регистрации конкретного автомобиля за продавцом. Если прошло менее 183 дней, доход от продажи будут облагаться налогом по ставке 18% НДФЛ даже при первом соглашении.

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Для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, не полученных по наследству, предусмотрена следующая схема:

Срок после регистрации продавца Первая продажа за год Вторая продажа Третий и последующие Менее 183 дней 18% НДФЛ 18% НДФЛ 18% НДФЛ 183 дня или больше Без НДФЛ 5% НДФЛ 18% НДФЛ

К облагаемому налогом доходу также применяется военный сбор. При его действующей ставке 5% суммарная нагрузка в случаях с 18% НДФЛ составит 23%. Действующие ставки и порядок определения дохода объясняет Государственная налоговая служба.

Отсчет 183 дней будет начинаться с государственной регистрации транспортного средства за нынешним владельцем. Дата приобретения, ввоза в Украину или фактического получения машины не заменяет эту дату. Для первого за год продажи унаследованного автомобиля требование ждать 183 дня не будет.

Существенный нюанс – база налогообложения – доход от продажи, а не заработок на перепродаже. Его определяют по цене в договоре, но не ниже среднерыночной или определенной в соответствии с законодательством рыночной стоимости по выбору плательщика.

К примеру, если налогооблагаемая сумма будет составлять 500 тысяч гривен, за ставки 18% НДФЛ придется уплатить 90 тысяч гривен налога и еще 25 тысяч гривен военного сбора. Вместе - 115 тысяч гривен, даже если владелец продал машину дешевле, чем купил.

В Институте исследований авторынка предупреждают, что такая нагрузка может осложнить срочную продажу автомобиля из-за переезда, потери работы или других жизненных обстоятельств. Также эксперты предполагают возврат части сделок к передаче автомобилей без должного переоформления. Это прогноз возможных последствий, а не уже зафиксированное изменение на рынке.