12-летний парень проехал 200 км на родительском Volkswagen Golf: чем завершился игровой режим GTA в реалиях

Этому далекому путешествию присуще движение не просто по прямой, но и в интенсивном транспортном потоке, в том числе на перекрестках, светофорах, в маневрах полосами. Через 200 километров от дома мальчишка немного устал.

Масштабная полицейская операция завершилась успешно, и юного водителя перехватили на стоянке для отдыха совершенно невредимым. Как сообщает польское издание Vitrina, Wroclaw.TVp.pl и другие ресурсы, инцидент начался в пятницу утром, 25 сентября, когда родители мальчика по имени Лукаш из городка Сехнице обнаружили исчезновение сына и автомобиля.

Как все начиналось

Ребенок завладел машиной около восьми утра, когда на улицах и автомагистралях уже наступил пиковый режим трафика, и отправился в неизвестном направлении. Уже в 8:27 черный хэтчбек с номерами DWR ххххТ зафиксировали камеры видеонаблюдения на одном из перекрестков Вроцлава. Подросток уверенно двигался от центра города в сторону окрестностей, направляясь к скоростной магистрали.

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Правоохранители немедленно разослали ориентировку коллегам из соседних городов, в частности в Зеленую Гуру и Сулехов. Полиция подозревала, что парень уже покинул пределы Вроцлава и продолжает движение по трассе.

Задержание на трассе S3

Через несколько часов беглеца заметили на стоянке MOP Stożne, расположенной вдоль автомагистрали S3. Там совместный патруль вроцлавских офицеров и полиции Зеленой Гуры остановил путешественника.

" У нас хорошие новости, мальчика нашли целиком и невредимым на территории одного из паркингов. Спасибо всем неравнодушным водителям за помощь в поисках, – подытожили поисковую операцию представители полиции Вроцлава в Facebook.

Паренек понял, что устал, нужен отдых и свернул на стоянку, где по всем правилам припарковался. Фото: Wrocławska Policja

Счастливый конец бывает не всегда

Подобные случаи периодически случаются, когда дети получают свободный доступ к ключам от авто. К счастью, на этот раз обошлось без ДТП, а молодого водителя доставили в участок, откуда его забрали родители.