140 гривен за дизель и 130 за бензин: сколько может стоить топливо зимой

Цены на горючее в Украине зимой могут установить новые рекорды. Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в комментарии прогнозирует, что в феврале 2027 года литр дизельного горючего может стоить 115-120 гривен. Бензин, по его оценке, будет примерно на 10 гривен дешевле. Но это оптимистический сценарий.

Почему горючее может снова подорожать

Леушкин называет сразу несколько факторов, которые могут подтолкнуть цены вверх. Среди них – следующий этап повышения акцизов, продолжения войны и сложный зимний период, который может влиять как на украинский топливный рынок, так и на европейские котировки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Я считаю, что нужно считать, что дизель будет где-то по 115-120 гривен в феврале. Потому что акцизы, потому что я не вижу решения вопроса войны. Зимой мы будем переживать довольно тяжелую зиму", – прогнозирует Дмитрий Леушкин.

Основания говорить о дальнейшем увеличении налоговой нагрузки действительно есть. У Украины утвержден график ежегодного повышения акцизов на топливо до конца 2027 года, после чего с 2028 года ставка для бензина должна составлять 359 евро за 1000 литров, для дизтоплива - 330 евро.

Дизель уже по 100-115 гривен

Прогноз в 115-120 гривен выглядит менее фантастически, если сравнить его с нынешними ценами. По состоянию на 22 сентября средняя стоимость дизельного горючего в Украине составляет около 98,55 грн/л, А-95 – 89,15 грн/л.

А на некоторых заправках дизель уже продается по 103-104 грн за литр. Недавно Auto24 писал, что цены на бензин и дизель резко пошли вверх, причем в ряде крупных сетей дизель приблизился к психологической отметке 100 грн/л.

Есть и гораздо худший сценарий

115-120 гривен за литр дизеля Леушкин называет скорее оптимистическим прогнозом. При неблагоприятном развитии событий теоретически цена может оказаться значительно выше.

"120 гривен - это 2,4 евро. Это та цена, которая сейчас является одной из самых низких в Европе, и она к нам возвращается где-то с периодичностью в три-четыре месяца", - объясняет эксперт.

По его оценке, если европейские цены, доходящие сейчас до эквивалента 2,8-2,9 евро за литр, с определенным временным лагом проявятся на украинском рынке, теоретически можно получить дизель примерно по 140-145 гривен за литр.

Впрочем, сам Леушкин отмечает, что не считает такой сценарий наиболее реалистичным.

"Если эту цикличность учитывать, то вот вам 140. Но это уже, я считаю, не столь реалистичный сценарий. Я все же больше склоняюсь к 115-120 гривен", - говорит эксперт.

Нынешняя ситуация хорошо показывает, насколько зависимым остается украинский рынок европейских котировок нефтепродуктов. К примеру, летом Auto24 сообщал, что европейские котировки дизельного горючего за короткое время подскочили до 1249 долларов за тонну, что быстро отразилось на украинских АЗС.

Причем ситуация может разворачиваться так же быстро в противоположную сторону. Еще в июне дизельное горючее в Украине опускалось ниже 80 гривен за литр, когда дешевел импортный ресурс.

Что будет с бензином

По прогнозу Леушкина, бензин зимой будет оставаться дешевле дизеля примерно на 10 гривен за литр.

Если базовый сценарий эксперта реализуется и дизель в феврале обойдется в 115-120 гривен, бензин может выйти примерно на 105-110 грн/л. Это означало бы заметное удорожание от нынешнего уровня. На 22 сентября средняя цена А-95 составляет около 89 гривен за литр.

В то же время, прогноз Леушкина следует воспринимать именно как сценарную оценку. Фактическая цена горючего зимой будет зависеть от мировых цен на нефть и нефтепродукты, валютного курса, ситуации с импортом, налогов и войны.