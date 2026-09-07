Тест 14 полноприводных кроссоверов на украинских дорогах: какой из них наиболее экономичен

Как и в предварительных испытаниях, автомобили преодолели маршрут протяженностью 400 километров. Тест включал четыре контрольных замеров за бортовым компьютером на скоростях 90, 110 и 130 км/ч, а также финальный подсчет“ по баку” при повторной заправке в конце дня.

Какие авто принимали участие?

Этот тест стал одним из самых больших, поскольку в нем проверили сразу 14 полноприводных автомобилей сегментов C-SUV и D-SUV:

Форд Куга (2.5 FHEV, 183 л.с., 4WD/e-CVT);

Nissan X-Trail e-Power (1.5, 213 л.с., 4WD e-Force);

CUPRA Terramar (2.0 TSI + 7DSG, 204 л.с., 4WD 4Drive);

Škoda Kodiaq (2.0 TDI + 7DSG, 150 л.с., 4WD);

Subaru Outback (2.5 атмо+CVT, 187 л.с., symmetrical AWD);

Subaru Forester (2.5 атмо+CVT, 185 л.с., symmetrical AWD);

Subaru Forester e-Boxer (2.5 гибрид, 194 л.с., Symmetrical AWD/e-CVT);

Hyundai Palisade (2.5 T-GDI MHEV, 334 л.с., 4WD/6AT);

Hyundai Tucson Hybrid (1.6 T-GDI, 235 л.с., 4WD/6AT);

Haval H6 PHEV (1.5 GDIT, 364 л.с., 4WD/ 4 ступенчатая КПП DHT);

Honda CR-V (2.0 e:HEV, 184 л.с., 4WD/eCVT);

Mazda CX-60 (3.3 SkyActiv Turbo MHEV, 284 л.с., 4WD+8AT);

Mazda CX-60 (2.5 SkyActiv, 188 л.с. + 8AT, 4WD);

Mitsubishi Outlander (2.5 атмо+CVT, 184 л.с., 4WD).

Результаты замеров

На первом отрезке при скорости 90 км/ч тройка лидеров выглядела так: гибридные Ford Kuga и Honda CR-V показали результаты на уровне 4,5 и 5,0 л/100 км соответственно, в то время как дизельный Škoda Kodiaq потреблял 5,2 литра. Новый Subaru Outback показал самый высокий показатель в колонне – 6,8 литра на“ сотню” .

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На скорости до 110 км/ч ситуация в таблице поменялась. Гибридный Ford Kuga удержал первенство с показателем 5,3 л/100 км. Вторым стал дизельный Škoda Kodiaq (5,8 л/100 км), а третий результат в 5,9 литра показали гибридные Hyundai Tucson и Subaru Forester.

Самый высокий скоростной режим в 130 км/ч был под угрозой срыва – на обратном пути в Киев колонна попала в пробку. Именно поэтому команда“ Идеальное Авто” зафиксировала показатели именно к моменту остановки.

Смотрите полный тест на канале“ Идеальное Авто” :

Лидером снова был Ford Kuga– 5,7л/100 км. Второе место заняла Škoda Kodiaq, потреблявшая 6,1 литра на“ сотню” , а третье– Nissan X-Trail e-Power и Mazda CX-60 (2.5 SkyActiv) с показателем в 7,1 л/100 км.

Еще более показательная ситуация сформировалась в средней части таблицы. Шестое место с показателем 7,6 литров заняло сразу 5 автомобилей: Mitsubishi Outlander, Mazda CX-60 с двигателем 3.3 SkyActiv Turbo MHEV, Subaru Forester и оба Hyundai.

Итоги: кто стал абсолютным лидером экономичности?

Финальная заправка на АЗС в конце доказала интересные наблюдения – Абсолютным лидером большого теста стал гибридный Ford Kuga со средним реальным показателем 5,57 л/100 км. Вторым неожиданно стал Hyundai Tucson Hybrid (6,15 л/100 км), а третий результат показал дизельный Škoda Kodiaq (6,18 л/100 км).

Не считая того таблицы оказался Haval H6 PHEV. Это вполне ожидаемо, поскольку преимущества плагин-гибрида лучше проявляются именно при городской эксплуатации с условием дешевой зарядки от домашней сети по ночному тарифу. Однако даже результат 8,42 литров на 100 километров довольно хорош, поскольку H6 был самым мощным автомобилем в колонне.

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