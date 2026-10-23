15 тысяч долларов за "билет" в Румынию: в Киевской области задержали организатора элитного трансфера

Как сообщает Хмельницкая областная прокуратура совместно с местной полицией, незаконную деятельность развернул житель Киевской области Вместе с пока неустановленным сообщником он разработал детальный план пересечения границы вне официальных пунктов пропуска, предлагая своим клиентам полное логистическое сопровождение.

В сентябре этого года к организатору обратился очередной желающий покинуть страну. И снова классика в виде обещания, о чем редакция Авто24 уже не раз предупреждала. Исключения в этом эпизоде также не было: за значительную сумму в валюте делец пообещал организовать безопасную перевозку мужчины из Каменец-Подольского в приграничную зону в Черновицкой области.

В ходе личной встречи 20 октября подозреваемый провел детальный инструктаж. Он четко объяснил маршрут, специфику передвижения по приграничной территории и алгоритм действий уже после оказания в соседнем государстве. И уж повез бы, но...

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Задержание с поличным и последствия

Однако реализовать задуманное не удалось, ведь в дело вмешались силовики. Они задержали фигуранта в Обухове именно в момент обналичивания за услугу.

" Свои услуги он оценивал в 15 тысяч долларов с одного клиента, – отметили представители полиции

Следователи уже объявили мужчине подозрение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а правоохранители продолжают искать других причастных к этой схеме.

Не первый случай дорогого трансфера

Напомним, ранее мы писали о схожих масштабных схемах нелегальной миграции, где фигурировали даже представители власти. В частности, на Буковине разоблачили пограничника, который за 13 тысяч долларов предлагал выезд. в багажнике собственного авто, используя служебное удостоверение для проезда блокпостов.

Также недавно на Львовщине задержали дельца из Днепра, который просил от 15 тысяч долларов за переправку в Молдову или Румынию. За дополнительную плату клиентам даже выдавали военную форму для маскировки во время поездки в границу.