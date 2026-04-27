16 лет с фейковыми "правами": тракториста с Волыни наказали, но не за это

Подделку обнаружили случайно, что и стало основанием для судебного разбирательства. Мужчине ставили в вину, что он пользовался самостоятельно изготовленным еще в 2009 году документом и без надлежащих экзаменов управлял техникой до осени 2025-го.

Об этом инциденте в рубрике "Авто" со ссылкой на приговор Владимирского городского суда написали "Волынские новости".

Подделал документ "дома"

Как установил суд, удостоверение тракториста-машиниста на свое имя мужчина напечатал самостоятельно. Никаких экзаменов в сервисном центре он не сдавал, однако это не помешало ему годами работать по специальности – трактористом, комбайнером

Работал без аварий, нарушений ПДД, бережно ухаживал за техникой и ничего плохого за 16 лет за ним не водилось. Дисциплина также была на высоте. Но..

Разоблачили во время проверки

История "засветилась" в ноябре 2025 года. В селе Охновка Владимирского района полиция остановила трактор "МТЗ" для проверки.

Во время контроля правоохранители обнаружили, что водитель предъявил поддельное удостоверение.

Суд: часть наказания "сгорела"

Обвиняемый признал вину. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, имеет положительные характеристики и добросовестно работает трактористом-комбайнером.

За сам факт подделки документов мужчину не наказали – истекли сроки давности. Зато за использование фейкового удостоверения суд назначил штраф в 850 гривен.

Дополнительно с него взыскали более 5,3 тысячи гривен за проведение экспертизы.

Символическое наказание

Фактически многолетнее пользование поддельным документом обошлось водителю относительно небольшими затратами. В то же время дело еще раз показывает: даже спустя годы такие нарушения могут всплыть во время обычной проверки на дороге.

Будет ли этот добросовестный тракторист работать и дальше по этой специальности, не сообщается. Учитывая дефицит механизаторских кадров на селе, там что-то придумают. Вероятно, договорятся с ближайшим ПТУ о сдаче всех экзаменов экстерном для получения настоящих "прав".