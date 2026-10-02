172 км/ч в городе: как полиция гениально наказала гонщиков на Porsche и Audi без погони

Как сообщает издание Carscoops, Инцидент произошел в городе Юниверсити-Плейс, штат Вашингтон. Двое молодых людей решили проверить возможности своих Porsche 911 и Audi R8 на дорогах общего пользования. По данным местного офиса шерифа, один из водителей разогнался до 172 км/ч в зоне, где действует ограничение в 56 км/ч.

Самое интересное в этой истории – реакция копов. Американские правоохранители не стали устраивать голливудскую погоню за двумя сверхбыстрыми спорткарами. Вместо того чтобы рисковать жизнью пешеходов и других водителей, копы просто зафиксировали факт нарушения и посетили гонщиков впоследствии.

Доказательства по собственному регистратору

Чтобы доказать вину, правоохранители получили ордер на извлечение видео из регистратора, установленного в Porsche. Камера зафиксировала все: точное время, скорость за GPS и несколько ракурсов самой гонки. Цифры на экране не оставили нарушителям никаких шансов на оправдание.

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Оба водителя арестованы по обвинению в неосторожном управлении и участии в уличной гонке. Их Porsche и Audi отправили на штрафплощадку на 72 часа. Казалось бы, три дня без машины – это мелочь.

Но к этому прибавятся немалые счета за эвакуатор, хранение авто, судебные издержки и, что наиболее болезненно для владельцев спорткаров, космический рост стоимости страховки. Это прекрасный пример того, как неотвратимость наказания работает лучше, чем любые сирены и мигалки.