$17 000 за два маршрута: в Закарпатье сорвали переправку через границу

В одном случае за пакет услуг просили $11 000 и даже подготовили клиенту чужие удостоверения, в другом – $6000 за поездку на украинско-румынской границе.

Об этом говорится в релизе 94-го и 27-го пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы.

$11 000 – за маршрут в Словакию

Первую схему, по данным пограничников, организовал 49-летний житель Ужгородского района. Его "маршрут" начинался в Ужгороде: встреча с клиентом, инструктаж, транспортное сопровождение в приграничье, поселение в доме организатора и далее – попытка пересечь границу вне пункта пропуска.

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К схеме, как утверждают правоохранители, он привлек 15-летнего односельчанина.

Особой деталью стали документы для клиента. Его должны обеспечить чужими удостоверениями, чтобы во время возможной проверки он мог выдавать себя за местного жителя – участника боевых действий и пенсионера. В удостоверение заранее вклеили фотографии мужчины, которого планировали переправить.

Стоимость такого "пакета" составляла $11 000. Часть суммы, по данным следствия, клиент должен был передать во время встречи, остальные – после пересечения украинско-словацкой границы.

Задержание произошло во время проверки маршрута движения к границе. У фигурантов изъяли $11 000, телефоны, банковские карты и поддельные документы.

49-летнему организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Оба "трансферы" даже до границы не доехали, не говоря уже о ее пересечении. Фото: ГНСУ

А в Румынию – уже за $6000

Второй эпизод касался 33-летнего киевлянина. По версии правоохранителей, 44-летний житель Закарпатья согласился организовать его доставку на украинско-румынскую границу за $6000.

Мужчина прибыл в Закарпатье поездом и заселился в местную гостиницу. На следующий день организатор должен был забрать его автомобилем и доставить непосредственно к месту, где планировалось незаконное пересечение границы.

Однако до поездки дело не дошло. Переправщика задержали на окраине села Большие Комяти после получения оговоренной суммы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Следственные действия по делу продолжаются.