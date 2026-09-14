17 или 34 тысячи гривен: в Раде шагнули к штрафам за громкие автомобили

О поддержке законопроекта сообщил один из его авторов, народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, на заседании комитета решение было поддержано 17 депутатами. Сам законопроект №15358 был зарегистрирован в Верховной Раде 26 июня 2026, а его название прямо предусматривает установление ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Штраф до 34 тысяч гривен

Законопроект предусматривает различные санкции в зависимости от того, действует ли военное положение и было ли нарушение повторным.

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Во время военного положения за первое нарушение предлагается штраф в размере 17 тысяч гривен. Если водителя повторно привлекут аналогичное нарушение в течение года, сумма возрастет до 34 тысяч гривен. Кроме того, за повторное нарушение предусмотрено обязательное лишение права управления сроком от трех до шести месяцев.

После завершения военного положения санкции должны быть меньше. За первое нарушение предлагают штрафовать на 8 500 гривен, а за повторное – на 17 тысяч гривен.

То есть максимальные 34 тысячи гривен – это не штраф за любой громкий автомобиль. Речь идет именно о повторном нарушении в период действия военного положения.

Почему депутаты хотят наказывать за громкие автомобили

Проблема громких автомобилей и мотоциклов в Украине оговаривается уже не первый год. Еще в 2023 году депутаты предлагали ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума, но тогдашний законопроект №9564 так и не стал законом. Auto24 рассказывал о предыдущей попытке ввести штрафы в 17 и 34 тысяч гривен.

Теперь депутаты вернулись к этой теме уже с законопроектом №15358.

Авторы инициативы объясняют, что во время войны резкий звук двигателя или выхлопной системы может напоминать звук беспилотника. Это способно вызвать тревогу у гражданских и детей, быть триггером для ветеранов и создавать дополнительные проблемы для правоохранителей и сил противовоздушной обороны.

Auto24 уже разбирал ситуацию с громким выхлопом во время воздушной тревоги и объяснял, что по состоянию на 2025 год отдельной нормы, которая прямо наказывала бы именно за чрезмерно громкий выхлоп, в Украине не было.

Что будет считаться превышением шума

Именно здесь остается один из главных практических вопросов законопроекта.

Речь идет не просто об автомобиле, который субъективно кажется кому-то громким. Должен существовать конкретный допустимый уровень шума, превышение которого можно зафиксировать и использовать в качестве основания штрафа.

По задумке авторов законопроекта, соответствующие нормативы должны быть четко определены. Отдельные требования планируется установить и для ночного времени, когда шум от транспорта особенно мешает жителям. Ранее сообщалось о временном промежутке с 22:00 до 08:00.

Поэтому пока неправильно говорить, что после принятия закона любой спортивный автомобиль с громким заводским выхлопом будет автоматически получать штраф.

Больше всего рискуют владельцы переработанного выхлопа

Прежде всего, проблема касается автомобилей и мотоциклов, конструкцию которых намеренно изменили для увеличения уровня шума.

Речь идет о прямоточных выхлопных системах, удаленных или модифицированных глушителях и других видах тюнинга, после которых автомобиль становится значительно громче предусмотренного производителем уровня.

Именно такие машины и мотоциклы обращали внимание авторы законопроекта. В то же время окончательная формулировка нормы еще не может измениться при доработке документа.

У законопроекта есть важное слабое место

Наказание можно прописать очень жесткое, но остается вопрос: как именно полиция должна доказывать превышение допустимого уровня шума?

Этот вопрос важен не только для водителей, но и для самих правоохранителей. Если достаточно субъективной оценки инспектора, возникнет много споров. Если же необходим специальный измерительный прибор, следует определить порядок его использования, калибровки и фиксации результата.

Юридическая служба Верховной Рады в своей информационной справке отдельно анализировала риски законопроекта №15358. Документ был подготовлен еще до решения комитета.

Это означает, что при подготовке ко второму чтению именно механизм контроля может стать одним из главных вопросов.

Закон еще не действует

Несмотря на решение комитета, водителям пока не нужно срочно искать более тихий выхлоп. Законопроект №15358 еще предстоит пройти рассмотрению Верховной Радой. Только после принятия парламентом, подписания и официального вступления в силу новые штрафы станут реальностью.

В карточке Верховной Рады законопроект имеет статус находящегося на парламентском рассмотрении. Он включен в повестку дня, а 14 сентября 2026 года проект №15358 было вынесено на заседание профильного комитета.

Сам Железняк после решения комитета заявил, что документ еще планируется доработать с коллегами до второго чтения. Поэтому окончательные формулировки и механизм ответственности могут измениться.

Для водителей вывод прост: 34 тысячи гривен за громкий выхлоп пока не являются действующим штрафом. Это максимальная санкция, предлагаемая законопроектом №15358 за повторное нарушение во время военного положения.

А вот сможет ли новый закон реально обуздать любителей "пореветы" на городских улицах, будет зависеть не столько от размера штрафа, сколько от того, насколько четко депутаты пропишут процедуру измерения и фиксации шума.