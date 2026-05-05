17 категорий в водительском удостоверении и новые возрастные ограничения: что готовят депутаты

17 категорий в водительском удостоверении
Когда-то украинским водителям вполне хватало пяти категорий, потом их количество увеличили до 14, а сейчас предлагают расширить до 17. Такое предусмотрено законопроектом №15200 который уже опубликован на сайте ВРУ. Этот законопроект призван привести украинские правила к европейским стандартам.
Новая логика системы: “от простого к сложному”
Главная идея - поэтапный доступ к категориям.
Что это означает на практике:
- больше нельзя “перескочить” сразу на сложные категории (например, грузовики или автобусы);
- нужно иметь опыт управления простыми транспортными средствами;
- система становится подобной европейской.
Пример:
- сначала A1 → потом A2 → и только потом A (мощные мотоциклы);
- для грузового и пассажирского транспорта - обязательный предыдущий опыт с категорией B.
Новые возрастные требования
Законопроект существенно детализирует минимальный возраст:
- 15 лет - AM (мопеды)
- 16 лет - A1, B1
- 18 лет - B, C1, A2
- 20 лет - A (при наличии опыта A2)
- 21 год - C, D1, трамваи/троллейбусы
- 24 года - D (автобусы)
Важный нюанс: с 17 лет можно управлять авто (категория B), но только с опытным сопровождающим.
Новая структура категорий
Категории фактически приводят к стандартам ЕС:
- AM - мопеды, легкие квадроциклы
- A1 / A2 / A - мотоциклы (градация по мощности)
- B/BE - легковые авто с прицепами
- C/CE - грузовики
- D/DE - автобусы
отдельно:
- Tm - трамваи
- Tb - троллейбусы
Также вводится больше “промежуточных” категорий (C1, D1 и т.д.).
Усиление контроля и аннулирования прав
Вводится четкий перечень оснований для прекращения действия удостоверения в случае:
- поддельные документы
- нарушения при сдаче экзаменов
- приостановление права управления
- решение суда
- медицинские противопоказания
- непрохождение медосмотра
- недействительности удостоверения
- истек срок
- документ утерян
- получены иностранные права
- не забрали готовое удостоверение более года
Восстановление прав становится сложнее
Во многих случаях теперь нужно:
- повторно сдавать теоретический и практический экзамены
- проходить медосмотр
Особенно это касается:
- лишения прав
- длительных перерывов в вождении (более 1 года)
Что ожидать водителям
Это одна из самых масштабных реформ водительской системы за последние годы. Она будет необходимой в случае вступления Украины в ЕС.
Похожий проект закона уже рассматривался в стенах ВРУ, но не был принят.
Принятие такого законопроекта сделает процесс получения водительских удостоверений значительно сложнее, ведь для открытия каждой категории нужно будет сдавать отдельный экзамен.