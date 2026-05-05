17 категорий в водительском удостоверении и новые возрастные ограничения: что готовят депутаты

Когда-то украинским водителям вполне хватало пяти категорий, потом их количество увеличили до 14, а сейчас предлагают расширить до 17. Такое предусмотрено законопроектом №15200 который уже опубликован на сайте ВРУ. Этот законопроект призван привести украинские правила к европейским стандартам.

Читайте также: Почему так сложно сдать экзамен на "права"

Новая логика системы: “от простого к сложному”

Главная идея - поэтапный доступ к категориям.

Что это означает на практике:

больше нельзя “перескочить” сразу на сложные категории (например, грузовики или автобусы);

нужно иметь опыт управления простыми транспортными средствами;

система становится подобной европейской.

Пример:

сначала A1 → потом A2 → и только потом A (мощные мотоциклы);

для грузового и пассажирского транспорта - обязательный предыдущий опыт с категорией B.

Новые возрастные требования

Законопроект существенно детализирует минимальный возраст:

15 лет - AM (мопеды)

16 лет - A1, B1

18 лет - B, C1, A2

20 лет - A (при наличии опыта A2)

21 год - C, D1, трамваи/троллейбусы

24 года - D (автобусы)

Важный нюанс: с 17 лет можно управлять авто (категория B), но только с опытным сопровождающим.

Новая структура категорий

Категории фактически приводят к стандартам ЕС:

AM - мопеды, легкие квадроциклы

A1 / A2 / A - мотоциклы (градация по мощности)

B/BE - легковые авто с прицепами

C/CE - грузовики

D/DE - автобусы

отдельно:

Tm - трамваи

Tb - троллейбусы

Также вводится больше “промежуточных” категорий (C1, D1 и т.д.).

Усиление контроля и аннулирования прав

Вводится четкий перечень оснований для прекращения действия удостоверения в случае:

поддельные документы

нарушения при сдаче экзаменов

приостановление права управления

решение суда

медицинские противопоказания

непрохождение медосмотра

недействительности удостоверения

истек срок

документ утерян

получены иностранные права

не забрали готовое удостоверение более года

Восстановление прав становится сложнее

Во многих случаях теперь нужно:

повторно сдавать теоретический и практический экзамены

проходить медосмотр

Особенно это касается:

лишения прав

длительных перерывов в вождении (более 1 года)

Что ожидать водителям

Это одна из самых масштабных реформ водительской системы за последние годы. Она будет необходимой в случае вступления Украины в ЕС.

Похожий проект закона уже рассматривался в стенах ВРУ, но не был принят.

Принятие такого законопроекта сделает процесс получения водительских удостоверений значительно сложнее, ведь для открытия каждой категории нужно будет сдавать отдельный экзамен.