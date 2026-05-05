17 категорий в водительском удостоверении и новые возрастные ограничения: что готовят депутаты

Депутаты предлагают новые возрастные ограничения для водителей, увеличение количества категорий и механизм приостановления права управления.
В Украине готовят права на 17 категорий

17 категорий в водительском удостоверении

Евгений Гудущан
5 мая, 14:00
Когда-то украинским водителям вполне хватало пяти категорий, потом их количество увеличили до 14, а сейчас предлагают расширить до 17. Такое предусмотрено законопроектом №15200 который уже опубликован на сайте ВРУ. Этот законопроект призван привести украинские правила к европейским стандартам.

Новая логика системы: “от простого к сложному”

Главная идея - поэтапный доступ к категориям.

Что это означает на практике:

  • больше нельзя “перескочить” сразу на сложные категории (например, грузовики или автобусы);
  • нужно иметь опыт управления простыми транспортными средствами;
  • система становится подобной европейской.

Пример:

  • сначала A1 → потом A2 → и только потом A (мощные мотоциклы);
  • для грузового и пассажирского транспорта - обязательный предыдущий опыт с категорией B.

Новые возрастные требования

Законопроект существенно детализирует минимальный возраст:

  • 15 лет - AM (мопеды)
  • 16 лет - A1, B1
  • 18 лет - B, C1, A2
  • 20 лет - A (при наличии опыта A2)
  • 21 год - C, D1, трамваи/троллейбусы
  • 24 года - D (автобусы)

Важный нюанс: с 17 лет можно управлять авто (категория B), но только с опытным сопровождающим.

Новая структура категорий

Категории фактически приводят к стандартам ЕС:

  • AM - мопеды, легкие квадроциклы
  • A1 / A2 / A - мотоциклы (градация по мощности)
  • B/BE - легковые авто с прицепами
  • C/CE - грузовики
  • D/DE - автобусы

отдельно:

  • Tm - трамваи
  • Tb - троллейбусы

Также вводится больше “промежуточных” категорий (C1, D1 и т.д.).

Усиление контроля и аннулирования прав

Вводится четкий перечень оснований для прекращения действия удостоверения в случае:

  • поддельные документы
  • нарушения при сдаче экзаменов
  • приостановление права управления
  • решение суда
  • медицинские противопоказания
  • непрохождение медосмотра
  • недействительности удостоверения
  • истек срок
  • документ утерян
  • получены иностранные права
  • не забрали готовое удостоверение более года

Восстановление прав становится сложнее

Во многих случаях теперь нужно:

  • повторно сдавать теоретический и практический экзамены
  • проходить медосмотр

Особенно это касается:

  • лишения прав
  • длительных перерывов в вождении (более 1 года)

Что ожидать водителям

Это одна из самых масштабных реформ водительской системы за последние годы. Она будет необходимой в случае вступления Украины в ЕС.

Похожий проект закона уже рассматривался в стенах ВРУ, но не был принят.

Принятие такого законопроекта сделает процесс получения водительских удостоверений значительно сложнее, ведь для открытия каждой категории нужно будет сдавать отдельный экзамен.

