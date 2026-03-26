17-летний Lexus IS продают в Киеве за 72 500 долларов

На украинском рынке появилось необычное предложение: в Киеве выставили на продажу седан Lexus IS F 2009 года с пробегом всего 12 тысяч километров. За автомобиль просят 72 500 долларов (примерно 3,2 млн грн), что существенно превышает среднюю рыночную стоимость модели, пишет topgir.com.ua.

Почему цена настолько высока

Ключевой фактор - состояние авто, которое фактически соответствует "капсуле времени". Несмотря на 16-летний возраст, автомобиль имеет минимальный пробег и, по словам продавца, полностью подтвержденную сервисную историю.

Дополнительные аргументы цены:

всего 12 тыс. км пробега

регулярное обслуживание у официального дилера

отсутствие повреждений кузова

защитная пленка на лакокрасочном покрытии

три владельца за все время эксплуатации

Последняя перерегистрация состоялась в ноябре 2025 года.

Технические характеристики и позиционирование

Lexus IS F - это высокопроизводительная версия седана, создана как ответ японского бренда на немецкие мощные модели.

Основные параметры:

двигатель: 5,0-литровый атмосферный V8

мощность: 423 л.с.

привод: задний

коробка передач: автоматическая

разгон 0–100 км/ч: около 4,8 секунды

максимальная скорость: до 270 км/ч (ограничена)

Автомобиль также оснащен адаптивной подвеской, усиленным шасси и эффективной тормозной системой, что делает его конкурентом мощных седанов от BMW и Mercedes-Benz своего времени.

Состояние и комплектация

Салон выполнен из премиальных материалов:

кожаная отделка

алюминиевые вставки

спортивные сиденья

Кузов сохранен в отличном состоянии без сколов и дефектов, что является редкостью для авто такого возраста.

Рыночный контекст

Обычно Lexus IS F на вторичном рынке стоит значительно дешевле - разница может достигать десятков тысяч долларов. Однако в случае с "коллекционными" экземплярами цена определяется не только техническими характеристиками, но и уникальностью состояния, историей обслуживания, потенциальной инвестиционной привлекательностью.

Подобные авто часто покупают не для ежедневной эксплуатации, а как часть частных коллекций.

Вывод

Этот случай демонстрирует тренд: редкие и хорошо сохранившиеся автомобили начинают переходить в категорию инвестиционных активов. И хотя цена выглядит завышенной для массового покупателя, для коллекционера она может быть вполне оправданной.