17-летний водитель Corvette разогнался до 198 км/ч в Калифорнии: какой штраф за такое нарушение

Как пишет Carscoops, Инцидент произошел в районе Грасс-Велли, Калифорния. По информации местного подразделения CHP, после остановки офицер установил, что за рулем автомобиля находился 17-летний водитель. В CHP сообщили, что водителя привлекли к ответственности, а его родители проинформировали об инциденте.

В то же время в сообщении патруля не уточняется, какое именно нарушение было оформлено, а также произошедшее с автомобилем после остановки.– информации о конфискации Corvette или задержании водителя пока нет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Превышение скорости может иметь дополнительные последствия.

В Калифорнии движение со скоростью более 100 миль/час или примерно 161 км/ч может иметь более серьезные последствия, чем обычный штраф за превышение скорости.

За первое соответствующее нарушение закон предусматривает штраф до 500 долларов без учета дополнительных начислений. Суд также может приостановить действие водительского удостоверения сроком до 30 дней.

В Калифорнии также действует отдельный механизм рассмотрения дел по водителям, которых полиция фиксирует на скорости более 100 миль/час. Программа была объявлена в декабре 2025 года. Согласно ей, такие штрафы могут автоматически передаваться в подразделение DMV, ответственное за безопасность водителей. По результатам рассмотрения водительское удостоверение может быть приостановлено или аннулировано.

Этот процесс не означает автоматического лишения прав и может происходить вне зависимости от результата судебного разбирательства. В случае 17-летнего водителя Corvette CHP не сообщила, были ли DMV переданы соответствующие материалы и начат ли отдельный просмотр.