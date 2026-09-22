17 тысяч гривен штрафа: в Закарпатье водителя грузовика поймали с чужой карточкой

Во время рейдовой проверки на трассе М-06 Киев – Чоп в Закарпатской области инспекторы Управления государственного надзора Укртрансбезопасности остановили грузовой Volvo. При анализе данных цифрового тахографа выяснилось, что водитель использовал чип-карту другого водителя. О таких случаях и контроле за соблюдением правил перевозок сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Зачем водителю нужна чип-карта

Карта водителя является персональным носителем данных для цифрового тахографа. Устройство фиксирует, в частности, время вождения, перерывы и периоды отдыха.

Поэтому использование чужой карты фактически искажает информацию о том, сколько конкретный водитель находился за рулем. Для контролирующего органа это может выглядеть так, будто на автомобиле управлял другой человек или водитель вовремя сделал необходимый перерыв.

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Проблема особенно актуальна для международных и внутренних грузоперевозок, где соблюдение режима труда и отдыха является одним из ключевых элементов безопасности. Ранее Auto24 объяснял, как в Украине изменили правила труда и отдыха водителей и что предусматривают новые требования.

Что обнаружили во время проверки Volvo

В этом случае инспекторы установили, что карточка в тахографе принадлежала другому водителю. В результате фактический режим работы водителя грузовика не соответствовал данным, хранившимся в цифровом устройстве.

Укртрансбезопасность расценивает такое использование карты как нарушение требований законодательства. По результатам проверки на перевозчика составили административные материалы.

Предусмотренная ответственность составляет 17 тысяч гривен.

Почему контроль тахографов усиливается

Тахограф нужен не только для формального контроля водителя. Его данные позволяют проверить, не проводит ли человек за рулем слишком много времени без необходимого отдыха.

Нарушение режима труда и отдыха может оказывать непосредственное влияние на безопасность движения. Уставший водитель грузовика имеет меньшую концентрацию внимания и медленнее реагирует на опасную ситуацию.

Украина одновременно постепенно приближает правила для коммерческих перевозок в европейские. В частности, Auto24 уже рассказывал, когда для грузовиков и другого коммерческого транспорта становятся обязательными новые смарт-тахографы.

Что делать, если водитель вынужден нарушить режим из-за опасности

В сообщении Укртрансбезопасности отдельно отмечается ситуации, когда водитель из-за обстрелов или другой опасности не может соблюсти установленный режим труда и отдыха.

В таком случае водитель должен найти безопасное место для остановки. Причину вынужденного отступления от установленных норм необходимо зафиксировать вручную на тахокарте, распечатке данных из тахографа, в графике сменности или в индивидуальной контрольной книге самозанятого водителя.

После того, как опасность миновала, водитель должен получить необходимое время для отдыха. То есть, вынужденное нарушение режима не означает, что время отдыха можно просто проигнорировать.

Такой порядок нужен для того, чтобы при дальнейшей проверке можно было объяснить, почему водитель отступил от установленных норм.

Чужая карта не заменит отдых

В случае с Volvo проблема заключалась именно в том, что вместо реального режима работы водителя тахограф фиксировал данные другого человека. Это усложняет контроль за соблюдением норм и фактически скрывает настоящее время нахождения за рулем.

Для перевозчика следствием стала подготовка административных материалов и возможный штраф в 17 тысяч гривен. В то же время, для самого водителя такая практика может создать более серьезную проблему, если из-за превышения допустимого времени управления возникнет аварийная ситуация.

Подобные проверки показывают, что тахограф для грузового транспорта давно не является формальным устройством в кабине. Его данные являются одним из главных инструментов контроля за тем, придерживается ли водитель установленного режима работы и отдыха.