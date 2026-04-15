18 "боевых" квадроциклов отправились на фронт: какой китайский производитель не союзник россиянам

Четырехколесную мототехнику приобрели по предварительному запросу военных. Как сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на своей странице в ТГ-канале, квадроциклы адресно направлены в два подразделения Сил обороны.

Всего военным направили 18 мощных квадроциклов. Марка и модель не указаны, на фото и видео видно машины разных моделей и цветов – черные, оливковые, оранжевые.

Читайте также Квадроциклы с прицепами помогут перевозить раненых

Пришли среднеразмерные "квадрики"

Машины отличаются визуально, в первую очередь разной комплектацией. Некоторые квадроциклы имеют дополнительные кофры/спинки. Это означает, что партия смешанная, но в одном классе – 400–500 и, не исключено, что и 625 "кубиков".

С верхней точки видно, что машины разной конфигурации моторов и габаритов. Фото: Запорожская ОВА

Судя по дизайну передней оптики, пластика и шасси, это квадроциклы CFmoto серии CForce. Речь идет об утилитарных моделях среднего класса, которые широко используются для бездорожья, логистики и других военных задач.



С потенциалом в 45 "лошадок"

В ВСУ такие машины активно используют благодаря сочетанию проходимости, надежности и относительно простой эксплуатации.

Скажем, упомянутая выше 625-я модель (CForce 625) с 4-тактным двигателем объемом 580 куб. см выдает мощность примерно 45 л.с. Это даже на 13 л.с. больше, чем имел легендарный украинский мотоцикл тяжелого класса МТ-10 "Днепр".

Читайте также Китайские квадроциклы CFmoto будут воевать с россиянами на стороне украинцев

Квадроцикл получил канадский вариатор CVTech с режимами высокой/низкой передачи и задним ходом.

Полноприводная машина с электроусилителем руля (EPS), LED-фарами комплектуется лебедкой с тяговым усилием более 1100 кг. При необходимости вытянет тросом из канавы даже пикап.

625-й в войсках имеет положительные отзывы бойцов, как и все модели серии CForce. Фото: Запорожская ОВА

С умеренной суммой в ценнике

Громады для этого транша собрали шесть миллионов гривен. В среднем каждая машина обошлась в 333,3 тыс. гривен, что вписывается в ценник на рынке Украины.

Таким образом на Запорожском направлении произошло усиление подразделений мототехникой, средства на которые общины собрали из своих резервов в местном бюджете.