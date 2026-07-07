20 медицинских эвакуаторов на базе Toyota Land Cruiser, переданных военным, получили универсальный сертификат соответствия

В качестве основы для медицинских эвакуаторов использовали внедорожники Toyota Land Cruiser. Их основательно адаптировали для работы в зоне риска, откуда проложены маршруты эвакуации раненых.

Об этом в режиме отчета перед донорами из числа благотворителей и бизнеса на своей странице сообщил БФ "Вернись живым".

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Учтены все запросы

Переоборудованные автомобили оснащены каталками или выдвижными платформами для носилок, системами вентиляции и отопления, дополнительным освещением, инверторами и автономным питанием.

Также автомобили получили усиление для бездорожья, защиту задних фонарей и систему крепления дополнительного снаряжения.

Помимо медицинского оборудования, транспорт оснащен средствами радиоэлектронной борьбы, системами "Чуйка", приборами ночного видения и режимом светомаскировки.

Гражданские версии адаптированы не только для армейского назначения, но и конкретно для медицинских машин передовой. Фото: Вернись живым

Внешне автомобили также претерпели серьезные изменения. Они получили усиленную защиту, силовой багажник, новые колеса для сложного бездорожья и дополнительные системы крепления снаряжения.

Поскольку редакция Авто24 неоднократно публиковала описания Toyota Land Cruiser, повторяться не будем.

Медицинские автомобили получили сертификат соответствия

Особенностью проекта стало официальное переоформление транспортных средств в санитарные автомобили. После переоборудования машины прошли проверку специальной комиссии, которая подтвердила их соответствие требованиям к санитарному транспорту.

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Это позволило изменить их назначение в регистрационных документах и поставить на воинский учет как медицинские эвакуационные автомобили.

Таким образом, автомобиль с экипажем в составе водителя и парамедика может одновременно перевозить одного лежачего и двух сидячих раненых не только по фронтовым дорогам, но и по дорогам общего пользования.