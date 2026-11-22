Автомобиль называли “горбатым” за характерный силуэт, шутили из тесного салона и скромной мощности, но для многих семей именно этот автомобиль стал первой собственной легковушкой.

Несмотря на запорожскую локацию, история ЗАЗ-965 началась не в Запорожье. В конце 50-х годов в СССР было решено создать доступный автомобиль для массового покупателя.

Ориентиром стала европейская мода на компактные экономичные машины, в частности, итальянский Fiat 600. Разработку будущего "Запорожца" начали на Московском заводе малолитражных автомобилей и в НАМИ. Ранние прототипы назывались "Москвич-444".

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От Москвича-444 до запорожского автомобиля

Поскольку московское предприятие было загружено производством других моделей, 28 ноября 1958 правительство приняло решение организовать выпуск микролитражек на запорожском заводе "Коммунар", который до этого производил сельскохозяйственную технику.

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В Запорожье пришлось строить производственную инфраструктуру, создавать новые цеха и налаживать сборку. Двигатели снабжал Мелитопольский моторный завод. Первый опытный "Запорожец" был собран в июне 1959 года.

В экспериментальном цехе завода "Коммунар" 4 ноября 1959 года. Фото: Госархив Запорожской области

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На Запорожском автомобильном заводе "Коммунар" создан первый товарный экземпляр микролитражного автомобиля "Запорожец", 1960 год. Фото: Госархив Запорожской области

Завтра, 23 ноября 2026 года, этому событию на фото исполнится 66 лет. Здесь – цех покраски и отделки автомобилей "Запорожец". Фото: Госархив Запорожской области

В дальнейшем конструкцию существенно доработали уже запорожские специалисты. ЗАЗ-965 не был просто уменьшенной копией Fiat: он позаимствовал общую концепцию европейской микролитражки, но получил собственные конструктивные решения. Именно форма задней части кузова, отличная от итальянского образца, помогла появлению знаменитого прозвища.

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Первая партия: что произошло 22 ноября

В источниках можно встретить две даты, которые не следует путать. 1 октября 1960 завод начал серийное производство, а 22 ноября – с конвейера сошла первая промышленная партия товарных машин.

Автомобили“ Запорожец” завода“ Коммунар” на заводском дворе перед отправкой потребителям. Фото: Госархив Запорожской области

Это событие подтверждает и Государственный архив Запорожской области. В архивном списке материалов выставки "Первый микролитражный" есть фотография, датированная 22 ноября 1960 года, именно с такой подписью.

Правда, эта небольшая партия автомобилей в магазины не попала, машины преимущественно разошлись по заводам – между смежниками ЗАЗа. Тогда они еще не были "горбатыми".

В описании к фотографии не сообщается, сколько машин попало в партию, куда их отправили первыми и можно ли установить судьбу автомобиля с номером 1.



Сколько бутылок водки стоило "счастье на колесах"

К концу года успели произвести около 1500 автомобилей. Однако в открытую продажу товарные автомобили ЗАЗ-965 пошли в начале 1961-го, то есть как раз после денежной реформы, по цене 1800 руб. Совпадение?

Вероятно, на этих фотографиях вверху и ниже кто-нибудь узнает свою бабушку или дедушку в сборочном цехе и на главном конвейере завода в Запорожье. Фото: Госархив Запорожской области

Здесь интересно народное сопоставление относительно ценника. Стоимость "Запорожца" была эквивалентна стоимости 1000 бутылок водки. Тогда она стоила 1 рубль 80 копеек. Если учесть среднюю зарплату того времени по СССР, то на машину требовалось 20 месячных зарплат.

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Оплата производилась наличными в кассе магазина или через Сберкассу. Кредитов или рассрочок на приобретение долгожданного автомобиля в очереди по спискам профсоюзов или предприятий не существовало.

При этом покупатель не мог выбрать цвет кузова, обивку салона или комплектацию – брали то, что привезли с завода в определенный день.



Сколько выпустили "горбатых"

Первоначальный ЗАЗ-965 стал первым поколением запорожских легковушек, что впоследствии разрослось до нескольких модификаций. В 1962 году появился модернизированный ЗАЗ-965А с более мощным двигателем. Производство автомобилей первого поколения продолжалось до 1969 года.

По данным украинской "Энциклопедии современной Украины", всего за всю историю марки "Запорожец" выпустили 3 422 444 автомобиля разных поколений. Это число касается не только "горбатой" модели, но и последующих машин семейства.

В публикациях о ЗАЗ-965 встречаются разные цифры общего тиража первого поколения – в частности, 322106 и 332106 экземпляров.

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Маленький, легкий и заднемоторный

ЗАЗ-965 был двухдверным четырехместным седаном с двигателем сзади и задним приводом. Его конструкция должна была отвечать главной задаче – обеспечить более доступный и экономный личный транспорт.

Базовый автомобиль получил четырехцилиндровый V-образный двигатель воздушного охлаждения объемом 746 куб. см и мощностью 22 л. Модернизированный ЗАЗ-965А имел мотор объемом 887 куб. см мощностью 27 л.

Серия 965-го в разных модификациях в свое время была недостижимой роскошью для миллионов желающих – очередь растягивалась на годы. Фото: Госархив Запорожской области и ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Максимальная скорость выросла примерно с 80 до 90 км/ч. Длина машины составляла около 3,33 м, снаряженная масса – примерно 640–650 кг.

Компактные размеры, короткая колесная база, дорожный просвет около 20 см и отсутствие тоннеля карданного вала в днище помогали автомобилю на неровных дорогах. В то же время маломощный двигатель, шум, тесный салон и проблемы с тепловым режимом оставались предметом критики владельцев.

Уже через несколько месяцев после начала серийного выпуска ЗАЗ-965 из кульманов КБ в экспериментальный цех поступили разработки грузовых моделей ЗАЗ-970 с двигателем воздушного охлаждения (вверху, 27 мая 1961 года) и ЗАЗ-970Г (внизу, 3 августа 1962 года). Фото: ЦДКФ.

"Запорожец" не являлся идеальным автомобилем, однако его значение определялось не рекордами скорости или комфортом. Он стал попыткой сделать личный транспорт более доступным для обычного человека. ЗАЗ-965 получил почтовые и специальные модификации, а экспортные версии продавались под названиями Jalta и Eliette.

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Потом были автомобили второго поколения – ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А и ЗАЗ-968М. Они вошли в историю советского и украинского автопрома, поскольку выпускались до 1994 года.

Были в этой конструкции плюсы и минусы, но не стоит забывать главное – для многих семей это было вершиной счастья. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Сегодня дата 22 ноября – повод вспомнить не только забавный силуэт "горбатого", но и людей, которые создавали новое производство в Запорожье. И, возможно, самая интересная загадка этой истории до сих пор ждет ответа: где оказались первые украинские автомобили из ноябрьской партии 1960 года и сохранился ли хотя бы один из них?